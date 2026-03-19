Congresista denuncia «crueldad» tras negativa de asilo al niño Liam Ramos

New York.- Un juez de inmigración denegó la solicitud de asilo al niño ecuatoriano Liam Ramos y a su familia, ordenando además su expulsión de los Estados Unidos.

Así lo anunció el congresista demócrata Joaquín Castro en sus redes sociales, quien reaccionó con dureza ante el fallo, calificándolo de «erróneo y cruel», y denunció que la familia ni siquiera tuvo la oportunidad de presentar formalmente su caso ante un tribunal.

Castro confirmó que su oficina permanece en contacto directo con los Ramos y sus representantes legales para impugnar una resolución que, según sus palabras, «no puede sostenerse».

Liam Ramos and his father have been denied asylum. They never even got the chance to make their case before a judge. It is wrong, cruel and cannot stand. My office and I are in touch with the family and their representatives who will appeal this decision. We will keep fighting. https://t.co/Rj3AsC2DV6 — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) March 19, 2026

De la misma manera, medios de comunicación indicaron que el equipo jurídico, encabezado por el abogado Paschal Nwokocha, ya ha interpuesto un recurso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración tras semanas de incertidumbre.

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Distrito escolar rechaza decisión migratoria

La defensa sostiene que Liam, de seis años, y su padre ingresaron legalmente al país en 2024 a través del programa oficial CBP One. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha negado la existencia de registros que respalden dicha entrada, lo que ha complicado el estatus legal de la familia y ha motivado al gobierno federal a presentar una demanda para agilizar su proceso de deportación a Ecuador.

Asimismo, el distrito escolar de Columbia Heights describió el fin del proceso de asilo como «devastador» para la comunidad estudiantil.

Las autoridades escolares enfatizaron a varios medios de comunicación que el caso de Liam evidencia un profundo impacto humano, especialmente en menores de edad que intentaron seguir las vías legales de migración.

Por último, el congresista Castro aseguró que continuará luchando para revertir la orden de expulsión, subrayando que el sistema judicial debe garantizar un proceso justo antes de separar a las familias de sus comunidades.

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