Venezuela hace historia: ¡Campeones del Clásico Mundial 2026!

Miami.- En una jornada que quedará grabada en los libros de historia del deporte, la selección de Venezuela se tituló campeona del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez, al derrotar 3-2 al combinado de Estados Unidos.

Medios de comunicación resaltaron que el encuentro se decidió en la novena entrada gracias a un doblete decisivo de Eugenio Suárez, que trajo al plato la carrera de la diferencia.

Asimismo, el pitcheo venezolano, liderado por una apertura sólida y un cierre magistral de Daniel Palencia, logró contener a la poderosa ofensiva estadounidense, sellando una hazaña sin precedentes para el béisbol caribeño.

A cinematic ending to the #WorldBaseballClassic for Team Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/3fB8aIWsjL — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Tras la victoria de la selección venezolana, diversos jugadores agradecieron a la comunidad el apoyo brindado durante la serie que se realizó en Estados Unidos.

Tal fue el caso del jugador, Luis Arráez, quien con lagrimas en los ojos afirmó que “representar a mi país, a Venezuela, es un orgullo para mí. Gracias a todo el pueblo venezolano”.

Respect 🫡 Bryce Harper congratulated players from Team Venezuela following their #WorldBaseballClassic championship win 👏 pic.twitter.com/pnAdx94oi2 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Trump elogió el desempeño de la selección venezolana

Por otro lado, el impacto del triunfo trascendió lo deportivo, alcanzando la esfera política con las reacciones del presidente estadounidense, Donald Trump. A través de sus redes sociales, el mandatario elogió el desempeño de la novena criolla, preguntándose a qué se debía la «magia» reciente del país y llegando a sugerir, entre bromas, a Venezuela como el «estado número 51».

De la misma manera, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, celebró la victoria de la selección venezolana. A través de un vídeo publicado en las redes sociales, se pudo evidenciar la alegría que sintió cuando culminó el partido de beisbol.

“Ganamos!!!! somos campeones del mundo! qué orgullo ser venezolana; gracias, muchachos!!!”, escribió, la también Premio Nobel de la Paz, en su cuenta X.

GANAMOS!!!!

SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO! QUÉ ORGULLO SER VENEZOLANA; GRACIAS, MUCHACHOS!!! 🇻🇪🇻🇪🇻🇪

🫓🫓🫓 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 18, 2026

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Venezolanos en el mundo celebraron la victoria

Es de mencionar, que tras el último out, la euforia estalló de manera inmediata. En Venezuela, miles de ciudadanos inundaron las calles de Caracas y las principales ciudades del país, concentrándose en plazas públicas donde se instalaron pantallas gigantes.

ÚLTIMA HORA | Las celebraciones por el triunfo venezolano se han extendido en toda la Gran Caracas. En la Plaza de la Juventud en Bellas Artes miles se congregaron para celebrar el histórico triunfo venezolano. https://t.co/4yWW3mwMZD pic.twitter.com/6e2J2ik4KX — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) March 18, 2026

Caravanas de vehículos, banderas tricolores y el ritmo de los tambores protagonizaron una celebración que se extendió hasta la madrugada.

Además, el gobierno nacional, en respuesta al júbilo colectivo, decretó el miércoles 18 de marzo como día de júbilo nacional no laborable para honrar el logro de los «héroes del diamante».

Mientras que la comunidad venezolana en el exterior no se quedó atrás. Desde Miami, epicentro del encuentro, hasta ciudades como Madrid, Bogotá y Buenos Aires, la diáspora salió a celebrar con orgullo nacional. Las redes sociales se inundaron de videos que mostraban a fanáticos llorando de emoción y entonando el himno nacional.

⚾️ Así celebraron los venezolanos saliendo del Stadium en Miami, tras ver el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 frente a Estados Unidos. pic.twitter.com/aFKt2Yr5LN — Reporte Coronel 🚨 (@ReporteCoronel) March 18, 2026

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