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Sentencian a una doctora por fraude millonario al sistema de salud

SALUD
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Sentencian a una doctora por fraude millonario al sistema de salud
Foto: Cortesía X @DOJCrimDiv
Maria Gabriela Perez

Alaska.- El Departamento de Justicia anunció la sentencia a una doctora a seis años y medio de prisión por liderar un esquema de fraude al seguro médico que alcanzó los 12.5 millones de dólares.

En un comunicado explicaron que la detenida identificada como Claribel Tan estuvo por al menos 15 años, engañando a pacientes y aseguradoras al administrar medicamentos vencidos, muestras gratuitas o sustancias distintas a las recetadas, mientras facturaban a los planes de salud por fármacos nuevos y costosos.

Explicaron que la investigación reveló que ella y su esposo facturaron más de 4.800 unidades de medicamentos. A pesar de haber comprado solo 369 unidades reales.

Colocó en riesgo la salud de pacientes

Acotaron además del fraude financiero, el esquema puso en riesgo la salud de pacientes con enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, al recibir tratamientos manipulados o almacenados incorrectamente, según evidenciaron los registros de una redada federal realizada en su clínica.

Ver más: Recortan costos de medicamentos con nueva norma científica en EE.UU.

De la misma manera, como parte del proceso judicial, las autoridades confiscaron 10.4 millones de dólares en ganancias ilícitas y la pareja realizó un pago adicional de 6.3 millones para restitución.

Acotaron que Claribel Tan, quien renunció a su licencia médica, también admitió haber evadido más de 4 millones de dólares en impuestos al declarar gastos falsos y omitir ingresos del consultorio ante el IRS durante casi una década.

Por último, indicaron que se ha habilitado un canal de comunicación para que las víctimas potenciales del esquema de los Tan puedan solicitar información sobre el proceso de restitución de fondos.

Video: Tomacorrientes, cables y sobrecargas, riesgos que pueden causar incendios.

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