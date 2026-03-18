Charlotte, NC.- El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, llevará a 27 jugadores al campo de entrenamiento para los próximos partidos de marzo contra Bélgica y Portugal, selecciones europeas clasificadas para el Mundial, en su última tanda de encuentros antes de anunciar la lista definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los jugadores comenzarán a presentarse en Atlanta el 22 de marzo. Ream's ready to rep the Stars & Stripes 🇺🇸 Tim Ream has been called up to the @USMNT for their March friendlies against Belgium and Portugal! 📰: https://t.co/acyDU9VbmS pic.twitter.com/LSr6WWQikV — Charlotte FC (@CharlotteFC) March 17, 2026

“Hemos dedicado los últimos 18 meses a desarrollar la cantera de jugadores para poder tomar las decisiones correctas respecto a la plantilla para el Mundial, y esta es otra valiosa oportunidad”, declaró Pochettino. “Debemos afrontar estos partidos como si fueran parte del Mundial, y lo más importante es que los jugadores aporten la mentalidad y el compromiso adecuados al grupo”.

Estos partidos brindarán a la selección masculina de Estados Unidos dos oportunidades de primer nivel para enfrentarse a rivales que se encuentran entre los 10 mejores del Ranking Mundial Masculino de la FIFA Coca-Cola, y servirán como penúltimos partidos del equipo antes de competir en el mayor evento deportivo del mundo. Lee también: Pep Biel cumplió y Charlotte FC ganó

A tan solo tres meses del inicio del torneo en casa, Estados Unidos recibirá a Bélgica, presentado por AT&T, el 28 de marzo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. El partido comenzará a las 15:30 (hora del este) y se transmitirá en vivo por TNT, HBO Max, Telemundo, Universo y Peacock. (Puede comprar entradas acá)

Tres días después, Estados Unidos recibe a Portugal, presentado por Bank of America, en el último partido antes del anuncio de las listas para el Mundial de este verano. El encuentro se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, el 31 de marzo. El partido comenzará a las 7:00 p.m. (hora del este) y se transmitirá por TNT, truTV, HBO Max, Telemundo, Universo y Peacock. [ ENTRADAS ]

Ambos partidos se transmitirán en vivo por radio, con Westwood One Sports ofreciendo los comentarios en inglés, mientras que su socio de larga data, Fútbol de Primera, se encargará de la narración en español.

Los aficionados pueden seguir a la selección nacional de Estados Unidos (USMNT) en X ( @USMNT ), Instagram ( @USMNT ), Facebook y la aplicación oficial de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer).

LISTA DETALLADA POR POSICIÓN (Club/País; Partidos internacionales/Goles)

PORTEROS (4) : Chris Brady (Chicago Fire; 0/0), Roman Celentano (FC Cincinnati; 0/0), Matt Freese (New York City FC; 13/0), Matt Turner (New England Revolution; 52/0)

DEFENSORES (9) : Max Arfsten (Columbus Crew; 16/1), Alex Freeman (Villareal/ESP; 13/2), Mark McKenzie (Toulouse/FRA; 25/0), Tim Ream (Charlotte FC; 79/1), Chris Richards (Crystal Palace/ENG; 35/3), Antonee Robinson (Fulham/ENG; 50/4), Miles Robinson (FC Cincinnati; 38/3), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER; 22/0), Auston Trusty (Celtic/SCO; 5/0)

CENTROCAMPISTAS (8) : Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN; 9/1), Johnny Cardoso (Atlético de Madrid/ESP; 22/0), Weston McKennie (Juventus/ITA; 62/11), Aidan Morris (Middlesbrough/ENG; 13/0), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/GER; 34/9), Cristian Roldan (Seattle Sounders; 43/0), Tanner Tessmann (Olympique de Lyon/FRA; 12/1); Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER; 26/3)

DELANTEROS (6) : Brenden Aaronson (Leeds United/ENG; 56/9); Patrick Agyemang (Derby County/ENG; 12/5), Folarin Balogun (Mónaco/FRA; 23/8), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED; 34/13), Christian Pulisic (AC Milan/ITA; 82/32), Tim Weah (Olympique Marseille/FRA; 47/7)

Los chicos de vuelta a la ciudad La selección estadounidense regresa a la acción por primera vez desde noviembre de 2025. Bajo la dirección de Mauricio Pochettino y su cuerpo técnico, Estados Unidos acumuló un récord de 8 victorias, 2 derrotas y 2 empates en sus últimos 12 partidos del año, con 4 victorias, 0 derrotas y 1 empate en otoño, culminando con una goleada de 5-1 sobre Uruguay, dos veces campeón del mundo y entonces número 14 del ranking. Un total de 56 jugadores obtuvieron al menos una convocatoria con la selección estadounidense en 2025, incluyendo 24 en este equipo con los debuts en la selección absoluta de Patrick Agyemang, Max Arfsten, Sebastian Berhalter, Alex Freeman y Matt Freese. Lee también: Charlotte FC albergará a la selección nacional de Escocia previo al Mundial 2026