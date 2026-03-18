Monroe, NC.- Una intervención policial registrada en la Autopista 74 derivó en un procedimiento con múltiples infracciones, consumo de alcohol y el hallazgo de sustancias ilícitas, además de una situación inusual protagonizada por uno de los ocupantes del vehículo, según Union County Sheriff’s Office, Monroe, NC.

Agentes detectaron un automóvil que circulaba sin los faros encendidos, lo que motivó una parada de tráfico inmediata. Al establecer contacto con el conductor, identificado como Iván López, los oficiales observaron varios envases de bebidas alcohólicas abiertos dentro del vehículo. Asimismo, percibieron un fuerte olor a alcohol en el aliento del conductor, lo que encendió las alertas sobre un posible estado de intoxicación.

Ante estos indicios, los agentes solicitaron a López que descendiera del automóvil para someterse a una serie de pruebas estandarizadas de sobriedad en el lugar. Durante la evaluación, los oficiales formaron el criterio de que el conductor presentaba signos claros de afectación por consumo de alcohol, lo que reforzó la sospecha inicial.

Mientras se desarrollaban las pruebas, la situación tomó un giro inesperado. Otro ocupante del vehículo, posteriormente identificado como William Alejandro Guiterrez-Funez, comenzó a interpretar música en plena vía pública, utilizando una guitarra y su voz. La escena, descrita por los agentes como una especie de “entretenimiento en vivo”, se produjo en paralelo al procedimiento policial.

Tras concluir las pruebas de sobriedad, los oficiales realizaron un registro del vehículo. Durante la inspección, revisaron la guitarra perteneciente a Guiterrez-Funez y encontraron en su interior una bolsa tipo sándwich con una sustancia blanca en polvo, cuya naturaleza no correspondía a un uso legal ordinario.

Las autoridades procedieron a emitir sanciones contra ambos implicados. Iván López recibió una fianza de 2.500 dólares por conducir bajo los efectos del alcohol, circular sin luces y carecer de licencia de operador. Por su parte, William Guiterrez-Funez enfrentó una fianza de 5.000 dólares por posesión de cocaína.

El incidente, que inició como una infracción de tránsito aparentemente menor, evolucionó hacia un caso con implicaciones penales. La combinación de conducción bajo efectos del alcohol, posesión de sustancias ilícitas y el comportamiento inusual de los involucrados configuró una escena que captó la atención de las autoridades.

El caso continúa bajo seguimiento, mientras los organismos competentes avanzan en las actuaciones correspondientes.

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