Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana habrá naturaleza, agua y huellas en actividades para celebrar la naturaleza y los seres vivos, ya que el Centro de Naturaleza McDowell se prepara para una jornada especial que une el Festival del Día de los Perros con actividades al aire libre en el marco del Día Mundial del Agua y el Día Internacional de los Bosques. A través de excursiones guiadas, experiencias educativas y espacios recreativos, el evento invita a disfrutar en familia —incluyendo a las mascotas— mientras se promueve la conciencia ambiental y el respeto por los recursos naturales.

Festival Dogs’ Day Out en Concord

La edición de primavera del Festival Dogs’ Day Out tendrá lugar el sábado 21 de marzo de 2026, de 10:30 a.m. a 2:00 p.m., en Les Myers Park, 338 Lawndale Avenue SE, Concord, Carolina del Norte.

Este es un evento gratuito.

Algunas características del evento:

Concursos de perros

Zona de juegos para perros sin correa (se requiere documentación de vacunación antirrábica).

Organizaciones de rescate

Vendedores de productos para mascotas

Organizaciones sin fines de lucro

Los concursos incluyen el de Perro Mejor Vestido y el de Talento Canino. Los ganadores recibirán premios.

Todas las ganancias benefician a los miembros del Consejo Juvenil de Concord para que puedan servir mejor a la comunidad.

Eventos en el Centro de Naturaleza McDowell

El Centro de Naturaleza McDowell está ubicado dentro de la Reserva Natural McDowell, en 15222 South York Road, Charlotte, Carolina del Norte, en el suroeste del condado Mecklenburg.

El Centro de Naturaleza cuenta con animales autóctonos vivos, una sala de descubrimiento y una tienda de regalos. Los visitantes pueden detenerse a observar la naturaleza en acción en el Jardín de Ozono o en el área de compostaje de demostración, o disfrutar de una zona de juegos natural. Hay guías de senderismo disponibles para recorrer kilómetros de senderos.

La reserva natural cuenta con siete millas de senderos para caminatas, rampas para botes y muelles de pesca. Las personas mayores de 16 años necesitan una licencia de pesca de Carolina del Norte para pescar.

En la propiedad también se encuentra el campamento McDowell, que ofrece 56 parcelas reservables, incluyendo zonas rústicas, parcelas para caravanas con todos los servicios y parcelas para alquilar tiendas de campaña. También se puede acampar en la isla adyacente de Copperhead.

Eventos en el Centro y Reserva Natural McDowell

Visita el sitio web de búsqueda de actividades del Departamento de Parques y Recreación del Condado Mecklenburg para encontrar aún más eventos. Algunos tienen costo. Tenga en cuenta que para la mayoría de los eventos debes llamar con anticipación e inscribirte en línea.

Para inscribirse, busque el evento en el sitio web de búsqueda de actividades del Departamento de Parques y Recreación o llame al número de teléfono del centro de naturaleza. Allí proporcionan enlaces para inscribirse y obtener más información sobre cada evento, cuando estén disponibles.