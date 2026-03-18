Raleigh, NC.- En la conferencia anual de turismo de Visit NC, el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, celebró la fortaleza de la industria turística del estado.

“Carolina del Norte es un lugar que vale la pena visitar y al que vale la pena regresar una y otra vez”, dijo el gobernador Josh Stein . “Ya sea que esté esquiando en nuestras montañas en invierno, nadando en los Outer Banks en verano o viendo carreras de NASCAR en primavera u otoño, nuestro estado ofrece algo para que todos redescubran lo que hace que Carolina del Norte sea inolvidable”.

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En 2024, los visitantes nacionales e internacionales gastaron 36.700 millones de dólares en Carolina del Norte. El gasto turístico aporta más de 100 millones de dólares diarios a la economía del estado, generando 7,3 millones de dólares en ingresos fiscales diarios. Más de 230.000 habitantes de Carolina del Norte trabajan en industrias relacionadas con el turismo, y este sector supone un ahorro de casi 600 dólares anuales en impuestos estatales y locales para el hogar promedio de Carolina del Norte.

El mes pasado, el gobernador Stein visitó varias de las seis estaciones de esquí de Carolina del Norte para destacar las montañas que hacen de Carolina del Norte la Capital Invernal del Sur. La industria del esquí del estado genera más de 244 millones de dólares anuales y atrae a más de 780.000 visitantes cada año. El año pasado, el gobernador Josh Stein y la primera dama Anna Stein lanzaron la campaña » Redescubre lo inolvidable» . “Iniciativa turística para fomentar los viajes al oeste de Carolina del Norte y dinamizar las economías locales.”

Para obtener más información sobre los destinos turísticos del estado, visite VisitNC.com.y redescubrir lo que hace que Carolina del Norte sea inolvidable.

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