Festival de Artes Juveniles presentado por el Centro de Artes de Charlotte

Cortesía: Centro de Artes de Charlotte
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El Centro de Artes de Charlotte presenta el primer Festival de Artes Juveniles el sábado 21 de marzo de 2026, de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., en Stumptown Park, 120 S Trade Street, Matthews, Carolina del Norte. Este es un evento gratuito.

El Festival de Artes Juveniles celebra la creatividad de los jóvenes y es el primero de su tipo en el área de Charlotte. Este evento dinámico y familiar exhibe el increíble talento artístico de jóvenes de toda la región a través de presentaciones en vivo, actividades interactivas de creación artística, exposiciones y talleres creativos.

Disfrute de espectáculos de música, danza y teatro a cargo de:

  • Academia de Música para la Interpretación
  • Producciones de Jessie Booth
  • Teatro Musical Shine
  • Teatro Piedmont Players
  • Producciones de danza Ignite
  • Blaze Bhangra
  • Escuela de Teatro Musical Lumi
  • Escuela Primaria China Grove
  • Alas de águila

Habrá estaciones interactivas para que los asistentes de todas las edades exploren su propia creatividad a través de proyectos prácticos dirigidos por artistas docentes profesionales y organizaciones artísticas comunitarias.

El festival también incluye una galería de arte juvenil y puestos de venta.

Trae una silla de jardín o una manta y disfruta de la tarde.

Acércate a la mesa de bienvenida del Charlotte Center for the Arts para obtener un boleto de rifa GRATIS y tener la oportunidad de ganar una cesta de premios donados por los patrocinadores de la rifa.

Habrá tres camiones de comida y tres camiones de postres en el lugar.

Jacmibel Rosa
