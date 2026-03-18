Charlotte, NC.- El Centro de Artes de Charlotte presenta el primer Festival de Artes Juveniles el sábado 21 de marzo de 2026, de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., en Stumptown Park, 120 S Trade Street, Matthews, Carolina del Norte. Este es un evento gratuito.
El Festival de Artes Juveniles celebra la creatividad de los jóvenes y es el primero de su tipo en el área de Charlotte. Este evento dinámico y familiar exhibe el increíble talento artístico de jóvenes de toda la región a través de presentaciones en vivo, actividades interactivas de creación artística, exposiciones y talleres creativos.
Disfrute de espectáculos de música, danza y teatro a cargo de:
- Academia de Música para la Interpretación
- Producciones de Jessie Booth
- Teatro Musical Shine
- Teatro Piedmont Players
- Producciones de danza Ignite
- Blaze Bhangra
- Escuela de Teatro Musical Lumi
- Escuela Primaria China Grove
- Alas de águila
Habrá estaciones interactivas para que los asistentes de todas las edades exploren su propia creatividad a través de proyectos prácticos dirigidos por artistas docentes profesionales y organizaciones artísticas comunitarias.
El festival también incluye una galería de arte juvenil y puestos de venta.
Trae una silla de jardín o una manta y disfruta de la tarde.
Acércate a la mesa de bienvenida del Charlotte Center for the Arts para obtener un boleto de rifa GRATIS y tener la oportunidad de ganar una cesta de premios donados por los patrocinadores de la rifa.
Habrá tres camiones de comida y tres camiones de postres en el lugar.