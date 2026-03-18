FAA endurece reglas de separación entre aviones y helicópteros

Washington.- El Departamento de Transporte de los EE. UU. y la Administración Federal de Aviación (FAA) anunciaron nuevos protocolos de seguridad para gestionar el tráfico aéreo cerca de aeropuertos congestionados.

En un comunicado, explicaron que la medida principal suspende la «separación visual» entre aviones y helicópteros, obligando a los controladores aéreos a utilizar el radar de manera activa para mantener distancias verticales y laterales específicas en todo momento.

De la misma manera, destacaron que esta decisión se basa en una revisión técnica tras la colisión ocurrida sobre el río Potomac hace un año. El análisis de datos reveló que el método de «ver y evitar», donde los pilotos son responsables de mantener la distancia visualmente, no era suficiente en espacios aéreos densos.

Acotaron también que incidentes recientes en San Antonio y Burbank, donde helicópteros policiales y aviones comerciales estuvieron en rutas de colisión, aceleraron la implementación de estas normas.

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Destacan el uso de la IA

Al respecto, el Secretario de Transporte, Sean P. Duffy, señaló que el uso de herramientas de Inteligencia Artificial ha sido clave para identificar riesgos antes de que ocurran tragedias.

Asimismo, detalló que bajo este nuevo esquema, los vuelos en espacios aéreos Clase B y C contarán con una vigilancia de radar más estricta, lo que garantiza una capa adicional de protección para los pasajeros y las tripulaciones que transitan por los principales centros logísticos del país.

Por último, se advirtió que estos cambios podrían generar demoras menores o ajustes en las rutas de los operadores de helicópteros. No obstante, en misiones críticas de emergencia médica o de fuerzas de seguridad, los controladores podrán otorgar prioridad de paso, lo que eventualmente podría interrumpir brevemente las operaciones comerciales para salvaguardar las misiones de vida o muerte.

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