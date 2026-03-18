El Salvador aprueba reforma para aplicar cadena perpetua

San Salvador.- La Asamblea Legislativa de El Salvador anunció el martes 17 de marzo la reforma del artículo 27 de la Constitución de la República para permitir la pena de prisión de por vida.

En un comunicado explicaron que con 59 votos a favor, los diputados establecieron que los delitos de homicidio, violación y terrorismo podrán ser castigados con cadena perpetua, una medida que busca garantizar que los criminales de alta peligrosidad no regresen a las calles.

Detallaron que la reforma modifica la redacción constitucional previa que prohibía las penas perpetuas. A partir de ahora, el texto legal especificará que la prisión de por vida será aplicable exclusivamente a quienes cometan los delitos mencionados, corrigiendo lo que legisladores de la bancada de Nuevas Ideas calificaron como décadas de impunidad y desequilibrio judicial que favorecía a los victimarios sobre las víctimas.

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De la misma manera, señalaron que tras esta aprobación, la Comisión Política iniciará el estudio para ratificar la enmienda y homologar otras normativas como el Código Penal, la Ley contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil.

#Plenaria102 | Con 59 votos a favor y a petición del Gabinete de Seguridad del Presidente @nayibbukele, aprobamos reformar el inciso segundo del Artículo 27 de la Constitución de la República para aplicar cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas. pic.twitter.com/nrrL3m1hLc — Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) March 17, 2026

Acotaron que este proceso técnico es fundamental para evitar vacíos legales y asegurar que la nueva disposición constitucional sea aplicada de manera efectiva por el sistema de justicia salvadoreño.

Hemos cumplido el proceso que manda la ley. Con 57 firmas de diputados, superando las 10 requeridas de manera constitucional, presentamos la iniciativa del Presidente @nayibbukele para castigar con cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas pandilleros. En este… pic.twitter.com/zMP40LOQDz — Ernesto Castro (@ECastroES) March 17, 2026

Contabilizan más de 91 mil presos con cadena perpetua

Por último, El Gobierno del presidente Nayib Bukele, respaldado por los ministros de Seguridad y Defensa, reafirmó que esta estrategia es clave para consolidar los logros del Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Con más de 91.000 delincuentes capturados a la fecha, la cadena perpetua se presenta como la garantía definitiva de que el país no retrocederá a los niveles de violencia del pasado.

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