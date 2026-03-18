EE.UU. intensifica ofensiva militar en Irán

Tampa.- El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) proporcionó una actualización detallada sobre el progreso de la «Operación Epic Fury», iniciada el pasado 28 de febrero de 2026 por orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En sus redes sociales detallaron que hasta la fecha, las fuerzas de CENTCOM han ejecutado más de 8.000 vuelos de combate, logrando impactar más de 7.800 objetivos estratégicos dentro de territorio iraní.

Destacaron que la ofensiva tiene como objetivo principal desmantelar el aparato de seguridad del régimen y neutralizar capacidades militares que representan una amenaza inminente para la estabilidad regional y los intereses estadounidenses.

De la misma manera, detallaron que la lista de objetivos alcanzados incluye centros de comando y control, sedes de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC), sitios de inteligencia y sistemas integrados de defensa aérea.

Asimismo, destacaron que se han priorizado ataques contra instalaciones de fabricación de drones y misiles balísticos, así como búnkeres de almacenamiento de armas y bases de misiles antibuque.

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Según el último reporte, las operaciones navales y aéreas han logrado dañar o destruir más de 120 embarcaciones iraníes, incluyendo buques de guerra y submarinos, mermando significativamente la capacidad operativa de la marina del régimen en el Golfo.

Operation Epic Fury: March 18th Update pic.twitter.com/LPgEPadZYM — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 18, 2026

EE.UU. desplego un arsenal masico contra el régimen de Irán

Por otro lado, acotaron que para llevar a cabo esta misión de gran escala, los Estados Unidos han desplegado un arsenal masivo que abarca capacidades por aire, mar y tierra. La flota aérea incluye bombarderos estratégicos B-1, B-2 Stealth y B-52, junto con cazas de quinta generación F-22 y F-35.

U.S. forces continue to neutralize threats posed by the Iranian regime. pic.twitter.com/2nDr6G28Eg — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 18, 2026

Señalaron que en el ámbito marítimo, la operación cuenta con el respaldo de portaaviones y submarinos de propulsión nuclear, además de destructores equipados con misiles guiados. En tierra, se han posicionado sistemas de interceptación Patriot y baterías THAAD para garantizar la protección de las fuerzas aliadas y la infraestructura crítica ante posibles represalias.

Por último, el alto mando de CENTCOM reafirmó que la «Operación Epic Fury» continuará desarrollándose con precisión quirúrgica para minimizar daños colaterales, mientras se mantiene el enfoque en la degradación de la infraestructura de apoyo militar iraní.

Destacaron que el uso de tecnologías avanzadas de guerra electrónica y aviones de reconocimiento U-2 y RC-135 ha permitido mantener un dominio constante del espacio de batalla.

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