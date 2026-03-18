EE.UU. expande programa de bonos de 15.000 dólares para visas de turismo

Washington.- El Departamento de Estado anunció la expansión de su programa de bonos de visa a 12 nuevos países, sumando un total de 50 naciones bajo esta regulación a partir del 2 de abril.

En un comunicado, explicaron que los ciudadanos de estos países que soliciten visas B1 (negocios) o B2 (turismo) deberán depositar un bono de 15.000 dólares, el cual será devuelto íntegramente si el viajero cumple con los términos de su estancia y regresa a su país de origen.

Detallaron que el objetivo principal de esta política es reducir drásticamente los índices de personas que exceden el tiempo de permanencia autorizado de sus visas.

Según datos oficiales, el programa ha demostrado una eficacia del 97% en el retorno oportuno de los viajeros. Esta medida busca corregir las cifras del año pasado, donde miles de visitantes de estas naciones permanecieron ilegalmente en el país tras el vencimiento de sus permisos.

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Estiman ahorrar hasta 800 millones de dólares

Por otro lado, señalaron que además del control migratorio, el programa representa un ahorro significativo para los contribuyentes estadounidenses. El costo promedio para remover a un extranjero indocumentado es de 18.000 dólares; con este sistema de bonos, el Departamento de Estado estima ahorrar hasta 800 millones de dólares anuales en gastos de deportación y procesos judiciales relacionados con los sobreestancias de visas.

En este sentido, indicaron que entre los nuevos países incluidos en la lista se encuentran Nicaragua, Camboya, Etiopía y Mongolia, quienes se unen a naciones que ya formaban parte del programa como Venezuela, Cuba y Nigeria.

Por último, el Departamento de Estado indicó que continuará evaluando la inclusión de más países basándose en los factores de riesgo migratorio y la tasa de cumplimiento de sus ciudadanos al visitar los Estados Unidos.

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