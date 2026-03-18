DHS critica liberación de pandillero de la MS-13 en Estados Unidos

Minesota.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado oficial tras la orden judicial de liberar a Carlos Antonio Flores-Miguel, un ciudadano salvadoreño identificado como miembro de la pandilla MS-13. Flores-Miguel, quien tiene un historial de violaciones, robo y reingresos ilegales a EE.UU., fue arrestado recientemente en Minnesota en un operativo donde agredió violentamente a oficiales de ICE.

Al respecto, la secretaria asistente interina Lauren Bis, calificó la decisión del juez como «inexcusablemente imprudente».

De la misma manera, destacaron que este individuo ya había sido removido del país en dos ocasiones previas (2016 y 2017) y que su liberación representa un riesgo directo para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, permitiendo que un criminal violento permanezca en libertad.

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Reafirman su compromiso de aplicar la ley

Detallaron que el caso de Flores-Miguel pone de relieve los desafíos que enfrenta la actual gestión para ejecutar órdenes de deportación efectivas. A pesar de contar con una orden final de remoción, el sistema judicial ha condicionado su salida, lo que según el DHS ilustra la importancia de los acuerdos de remoción a terceros países para asegurar que criminales extranjeros sin derecho a permanecer en EE.UU. sean expulsados.

En este sentido, el DHS reafirmó su compromiso de aplicar la ley tal como está escrita, intensificando los arrestos de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. La postura oficial es clara: si un juez de inmigración determina que un extranjero no tiene derecho a estar en el país, el DHS procederá con su remoción inmediata para proteger la integridad de la nación.

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