Designan a Gustavo González López como nuevo ministro de la Defensa en Venezuela

Caracas.- El Gobierno interino de Venezuela anunció el miércoles 18 de marzo la designación del General en jefe Gustavo González López como nuevo ministro del Poder Popular para la Defensa.

El anuncio se dio a conocer a través de las redes sociales del Ministerio de Comunicación, en el que señaló que el alto oficial asumirá de inmediato las riendas de la cartera encargada de la soberanía nacional y la dirección de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Este nombramiento marca el fin del ciclo del General en Jefe Vladimir Padrino López al frente del ministerio, cargo que desempeñó durante varios años como una de las figuras más influyentes del sector castrense.

En el comunicado, las autoridades liderado, por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez expresaron un profundo agradecimiento a Padrino López por su lealtad, entrega y su rol como «el primer soldado en la defensa del país», destacando su compromiso institucional durante su extenso periodo de gestión.

Buscan fortalecer la seguridad en Venezuela

De la misma manera, se conoció que Gustavo González López, quien ya ha ocupado cargos de alta relevancia en el área de seguridad e inteligencia estratégica, asume este nuevo desafío con la misión de dar continuidad a los planes de defensa integral de la nación.

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El gobierno interino destacaron que la nueva designación busca fortalecer la estructura de mando y asegurar la estabilidad del país ante los retos actuales, basándose en la trayectoria y experiencia del General en Jefe en el manejo de situaciones complejas de seguridad.

Por último, manifestaron su plena confianza en que el nuevo ministro desempeñará sus funciones con el mismo honor y compromiso que su predecesor. Mientras tanto, se espera que en los próximos días se anuncien las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas a Vladimir Padrino López, subrayando que su experiencia seguirá siendo un activo fundamental para el desarrollo de la Patria en otras áreas estratégicas.

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