Monroe, NC.- Una intervención policial en Monroe derivó en el hallazgo de una importante cantidad de drogas y evidencias que apuntan a un posible intento de introducir narcóticos en una instalación correccional mediante el uso de drones.

El hecho ocurrió el miércoles 17 de marzo de 2026 alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando un oficial detuvo un vehículo en las inmediaciones de Hanover Drive y Williams Road tras detectar que portaba una matrícula ficticia. Durante el primer contacto, los ocupantes aseguraron que viajaban desde Ohio con destino a Carolina del Sur, donde supuestamente planeaban observar delfines.

Sin embargo, la inspección del automóvil reveló elementos que generaron sospechas inmediatas. El agente encontró marihuana en grandes cantidades, cera tipo THC crumble y un paquete envuelto de forma inusual, ubicado cerca de un dron y una línea de pesca. La combinación de estos objetos llevó a profundizar la revisión.

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Al abrir el paquete bajo protocolos de seguridad, los oficiales descubrieron varias bolsas adicionales de marihuana empaquetadas individualmente, así como papel tipo cartulina impregnado con cocaína. Además, localizaron una cantidad significativa de fentanilo oculta dentro de la cera de THC, lo que incrementó la gravedad del caso.

Los investigadores sostienen que los materiales incautados coinciden con métodos utilizados en operaciones recientes de contrabando, en las que organizaciones criminales emplean drones para lanzar drogas dentro de cárceles y centros de detención. Este tipo de práctica ha registrado un aumento en distintos estados, debido a la dificultad de detección en perímetros de seguridad tradicionales.

Las autoridades identificaron a los ocupantes del vehículo como Dalontae Harris Spears, de 31 años, y Myles Summerville, de 33, ambos procedentes de Ohio. Los agentes trasladaron a los sospechosos al Centro de Detención del Condado Unión, donde enfrentan múltiples cargos graves, entre ellos posesión de marihuana, intención de distribución, tráfico de fentanilo, tráfico de cocaína y posesión de parafernalia relacionada con drogas.

El jefe de policía de Monroe, Rhett Bolen, destacó la importancia de este procedimiento. Según indicó, la acción policial evitó la posible introducción de sustancias altamente peligrosas en un entorno carcelario, donde su impacto podría haber resultado crítico tanto para internos como para el personal.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades analizan el alcance de la operación y posibles vínculos con redes más amplias de distribución de narcóticos.

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