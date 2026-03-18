Asheville, NC.- El Departamento de Policía de Asheville informó el 17 de marzo de la detención de un hombre señalado como responsable de disparar contra un vehículo ocupado en un incidente ocurrido la mañana del sábado 14 de marzo de 2026 en Carolina del Norte. El hecho no dejó personas heridas, aunque sí provocó daños materiales en el automóvil afectado.

La emergencia se registró alrededor de las 6:21 a. m., cuando agentes respondieron a un reporte de disparos en Fairview Road. Al llegar al lugar, los oficiales entrevistaron a la víctima, quien relató que conducía cerca del bloque 700 cuando un individuo, desde un vehículo en el carril contiguo, abrió fuego en varias ocasiones contra su automóvil antes de escapar.

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A partir de la denuncia, los detectives iniciaron un proceso de investigación que permitió identificar al presunto autor de los disparos como Michael Adarius Cornett, nacido el 27 de julio de 1988. Con esta información, las autoridades coordinaron su localización y posterior captura.

Agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Buncombe ejecutaron el arresto en una vivienda ubicada en Weaverville. Durante el procedimiento, los oficiales realizaron un registro del inmueble, donde incautaron seis armas de fuego que quedaron bajo custodia como parte de la evidencia del caso.

Las autoridades imputaron a Cornett varios cargos de carácter grave, entre ellos disparar un arma contra una propiedad ocupada, agresión con arma mortal y daños a la propiedad personal. Un magistrado ordenó su reclusión en el Centro de Detención del Condado Buncombe sin derecho a fianza, lo que implica que no puede optar por libertad condicional mientras avanza el proceso judicial.

El Departamento de Policía de Asheville destacó la coordinación con la Oficina del Sheriff del Condado Buncombe, cuya intervención resultó clave para concretar la detención del sospechoso. La institución valoró la respuesta conjunta como un factor determinante para esclarecer el caso en un corto período.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación con el objetivo de establecer todos los detalles relacionados con el incidente y determinar si existen otros elementos o personas involucradas. Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar información que contribuya al proceso.

El Departamento de Policía de Asheville habilitó varias vías de contacto para recibir datos relevantes. Los ciudadanos pueden comunicarse directamente al número (828) 252-1110 o enviar reportes de forma anónima a través de la aplicación móvil TIP2APD o mediante mensaje de texto.

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