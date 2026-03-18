Modified date:

31 de marzo, fecha límite para solicitar ayuda energética en Mecklenburg

NOTICIASCHARLOTTE & NC
6
31 de marzo, fecha límite para solicitar ayuda energética en Mecklenburg
Imagen referencial
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Ante el aumento de las facturas de energía, el condado Mecklenburg quiere que los residentes sepan que hay ayuda disponible y de fácil acceso. Los residentes tienen hasta el martes 31 de marzo para solicitar el Programa de Asistencia Energética para Personas de Bajos Ingresos (LIEAP).

Lee también: NCDHHS anuncia asistencia energética desde el 10 de diciembre

LIEAP es uno de los diversos programas del condado Mecklenburg que ayudan a los hogares a cubrir sus necesidades energéticas inmediatas para que no tengan que elegir entre calentar sus casas y otras necesidades básicas. Para recibir un pago único de $300, $400 o $500, según la fuente principal de calefacción, el solicitante no necesita tener facturas de energía atrasadas.

Criterios

Los hogares deben cumplir los siguientes criterios:

  • Al menos un ciudadano estadounidense o residente legal que cumpla los requisitos.
  • Hacerse responsable del costo de la calefacción.
  • Ingresos iguales o inferiores al 150% (60 años o más) o al 130% (menores de 60 años) del límite federal de pobreza.

Además de la solicitud, los solicitantes deben proporcionar:

  • Documento de identificación, como una licencia de conducir, una tarjeta de identificación estatal o un pasaporte.
  • Factura de servicios públicos
  • Número de Seguro Social/Comprobante de ingresos

Existen varias formas de presentar la solicitud:

Lee también: ¿Necesita ayuda con sus facturas? Hay asistencia disponible

Desde que se abrió el plazo de solicitud el 1 de diciembre de 2025, se han aprobado más de 4.500 solicitudes de financiación.

Para obtener más información, visite MeckNC.gov/Energy .

Video: Ayudas disponibles para pagar los recibos de electricidad y agua

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
164,161FansMe gusta
21,483SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,113SuscriptoresSuscribirte