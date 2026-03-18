Charlotte, NC.- Ante el aumento de las facturas de energía, el condado Mecklenburg quiere que los residentes sepan que hay ayuda disponible y de fácil acceso. Los residentes tienen hasta el martes 31 de marzo para solicitar el Programa de Asistencia Energética para Personas de Bajos Ingresos (LIEAP).

Duke Energy is urging customers in the Carolinas to reduce energy use during periods of peak demand on Monday, Feb. 2, from 4-10 a.m., to help lessen the energy demand on the power grid and reduce the potential of isolated power outages. https://t.co/ZZ8NMjV8hz. pic.twitter.com/vuMkFNLHPV — Duke Energy (@DukeEnergy) February 1, 2026

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LIEAP es uno de los diversos programas del condado Mecklenburg que ayudan a los hogares a cubrir sus necesidades energéticas inmediatas para que no tengan que elegir entre calentar sus casas y otras necesidades básicas. Para recibir un pago único de $300, $400 o $500, según la fuente principal de calefacción, el solicitante no necesita tener facturas de energía atrasadas.

Criterios

Los hogares deben cumplir los siguientes criterios:

Al menos un ciudadano estadounidense o residente legal que cumpla los requisitos.

Hacerse responsable del costo de la calefacción.

Ingresos iguales o inferiores al 150% (60 años o más) o al 130% (menores de 60 años) del límite federal de pobreza.

Además de la solicitud, los solicitantes deben proporcionar:

Documento de identificación, como una licencia de conducir, una tarjeta de identificación estatal o un pasaporte.

Factura de servicios públicos

Número de Seguro Social/Comprobante de ingresos

Existen varias formas de presentar la solicitud:

En línea con North Carolina ePASS

Envíe la solicitud completa por correo a 301 Billingsley Road, Charlotte, NC 28211.

Envíe la solicitud completa por correo electrónico a Energy-CIP-LIEAP@MeckNC.gov

Entregue su solicitud completa o preséntese en persona para solicitarla en: Centro Valerie C. Woodard, Entrada A, 3205 Freedom Drive, Charlotte NC 28208 Centro Ella B. Scarborough, 430 Stitt Road, Charlotte, NC 28213

Llame al 704-336-3000 para completar la solicitud por teléfono.

Si se aprueba, se realizará un pago único directamente a la compañía de servicios públicos del solicitante. Los pagos pueden tardar de cuatro a seis semanas en hacerse efectivos.

Desde que se abrió el plazo de solicitud el 1 de diciembre de 2025, se han aprobado más de 4.500 solicitudes de financiación.

Para obtener más información, visite MeckNC.gov/Energy .

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