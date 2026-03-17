Venezuela supera los 20.000 repatriados desde EE.UU.

Caracas.- El proceso de deportación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos ha alcanzado un hito significativo el martes 17 de marzo, superando la cifra de los 20.000 retornados desde que se intensificaron las operaciones en febrero de 2025.

Según el balance ofrecido por el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, en sus redes sociales el flujo de retornos se ha mantenido constante a pesar del complejo panorama geopolítico y el despliegue militar en la región caribeña, consolidando el mecanismo de movilidad humana acordado entre ambas naciones.

Explicó que en la jornada más reciente, un grupo compuesto por 123 venezolanos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a bordo de una unidad de la aerolínea Global Crossing procedente de Miami.

ÚLTIMA HORA | Llegan a Venezuela más de 120 migrantes en un vuelo procedente de Estados Unidos https://t.co/LtQGudLfqE pic.twitter.com/SNVe5oIQrS — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) March 17, 2026

Detalló que en el vuelo estaban 97 caballeros, 21 damas y 5 menores de edad. Representa el vuelo número 123 operado bajo el convenio migratorio suscrito a inicios del año pasado. Esta frecuencia operativa subraya la vigencia de los acuerdos de repatriación directa como eje central de la gestión fronteriza bilateral.

Activan los protocolos para la atención de los venezolanos

De la misma manera, las autoridades del Ministerio de Relaciones Interiores informaron que, tras el aterrizaje, se activaron de inmediato los dispositivos de seguridad y salud para asegurar una recepción ordenada y digna de los pasajeros.

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Indicaron que los protocolos incluyeron la verificación de identidades y asistencia social básica, siguiendo el esquema de trabajo que apenas el pasado viernes permitió el regreso de otros 144 venezolanos (111 hombres, 19 mujeres y 14 niños) en una operación similar ejecutada bajo el mismo corredor aéreo.

En este sentido, el gobierno interino de Venezuela destacó que estas cifras oficiales demuestran la efectividad de la logística de recepción desplegada por los órganos de seguridad ciudadana en la principal terminal aérea del país.

Por último, reafirmaron su compromiso de garantizar un ingreso seguro para todos los migrantes que forman parte de este puente de retorno, el cual se ha convertido en una pieza clave de la política migratoria venezolana en el último año.

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