Venezuela hace historia: Derrota a Italia y vuela a la final contra EE. UU.

Miami.- La selección de Venezuela alcanzó la noche del lunes 16 de marzo la gloria máxima al clasificarse por primeravez en la historia de la final del Clásico Mundial de Béisbol.

En un duelo vibrante disputado este lunes en el LoanDepot Park, la «Vinotinto» del diamante se impuso 4-2 a una aguerrida Italia, que llegaba como la gran revelación del torneo tras una racha invicta.

¡CHAMO! TEAM VENEZUELA IS HEADING TO THE WORLD BASEBALL CLASSIC FINAL 🇻🇪 pic.twitter.com/qATqnOZjf1 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

A través de varios medios de comunicación se conoció que el encuentro se mantuvo en un puño hasta el séptimo inning, con Italia dominando la pizarra 2-1. Sin embargo, la profundidad del lineup venezolano salió al rescate. Jackson Chourio inició la chispa con un sencillo, seguido por un imparable de Ronald Acuña Jr. que igualó las acciones.

Finalmente, un batazo oportuno de Luis Arráez completó la remontada ante el delirio de los miles de fanáticos venezolanos que convirtieron el estadio de los Marlins en una sucursal del Estadio Monumental de Caracas.

Electric ⚡️ Team Venezuela's energy will be on full display in the #WorldBaseballClassic Final! pic.twitter.com/pOhA4wMpUn — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

Con esta victoria, Venezuela se cita con la historia para enfrentar a Estados Unidos en la gran Final este martes 17 de marzo a las 20:00 (hora local).

It all comes down to this!#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/m7INMHJKZA — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

El manager Omar López ha confirmado a Eduardo Rodríguez como el abridor encargado de buscar el primer título mundial para el país, mientras que los estadounidenses enviarán a la lomita al joven prospecto Nolan McLean.

Ver más: EE.UU. asegura su lugar en la gran final del Clásico Mundial de Béisbol

Trump lanza polémica invitación a Venezuela tras su victoria

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no tardó en reaccionar al triunfo venezolano con un tono que mezcló el reconocimiento deportivo con sus habituales dardos políticos.

«¡Vaya! Venezuela derrotó esta noche a Italia 4-2 en la semifinal del WBC. Están luciendo realmente genial. Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela», escribió Trump a través de su plataforma Truth Social apenas minutos después de finalizar el encuentro.

Donald J. Trump Truth Social Post 11:15 PM EST 03.16.26 Wow! Venezuela defeated Italy tonight, 4-2, in the WBC (Baseball!) Semifinal. They are looking really great. Good things are happening to Venezuela lately! I wonder what this magic is all about? STATEHOOD, #51, ANYONE?… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 17, 2026

De la misma manera, afirmó que «me pregunto a qué se debe toda esta magia. ¿Estado número 51?, ¿alguien se anima?».

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