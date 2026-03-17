Terremoto sacudió el oriente de Cuba en medio de apagón nacional

La Habana – Un fuerte sismo de magnitud 6.0 en la escala de Richter sacudió la madrugada del martes 17 de marzo el oriente de la isla de Cuba.

Según el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), el temblor ocurrió a las 00:28 hora local, con epicentro localizado a 37 kilómetros al sureste de Imías, en la provincia de Guantánamo, y a una profundidad de 20 kilómetros.

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FUERTE SISMO 6.0 EN CUBA 🇨🇺 pic.twitter.com/oNQADSPPuj — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) March 17, 2026

El organismo estatal confirmó que el movimiento telúrico fue perceptible con fuerza en las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba. Poco después del evento principal, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró una réplica de magnitud 4.7.

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Es de mencionar, que hasta el momento, las autoridades cubanas se encuentran evaluando posibles daños estructurales, aunque la falta de comunicación ha dificultado el levantamiento de datos en tiempo real.

Terremoto de magnitud 5,8 en la costa de Cuba El movimiento telúrico se registró frente a la costa oriental de Cuba con baja probabilidad de daños.https://t.co/WbkjHZcnm7 — Teletica.com (@Teleticacom) March 17, 2026

Apagón de luz afectó a la isla

Por otro lado, es de destacar que el sismo coincidió críticamente con una nueva «desconexión total» del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Desde horas de la tarde del lunes 16 de marzo, más de nueve millones de cubanos se encuentran sin suministro eléctrico debido a una falla masiva cuyas causas directas aún investiga la Unión Eléctrica (UNE). Este representa el sexto colapso energético total que sufre el país en el último año y medio.

El restablecimiento del SEN 🇨🇺avanza siguiendo los protocolos establecidos. Funcionan microsistemas en las provincias y se crean condiciones para llegar con energía a las mayores unidades generadoras. Nuestros trabajadores se crecen en medio de las más difíciles condiciones. — Vicente de la O Levy (@VicentedelaO2) March 17, 2026

Autoridades gubernamentales informaron a diversos medios de comunicación de la isla que los protocolos de recuperación del SEN ya han sido activados, aunque advierten que el proceso será «complejo y paulatino».

Por último, es de mencionar que el apagón ha dejado a gran parte del territorio sin servicios básicos de telefonía e internet, complicando las labores de auxilio tras el sismo.

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