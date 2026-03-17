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Terremoto sacudió el oriente de Cuba en medio de apagón nacional

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Terremoto sacudió el oriente de Cuba en medio de apagón nacional
Maria Gabriela Perez

La Habana – Un fuerte sismo de magnitud 6.0 en la escala de Richter sacudió la madrugada del martes 17 de marzo el oriente de la isla de Cuba.

Según el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), el temblor ocurrió a las 00:28 hora local, con epicentro localizado a 37 kilómetros al sureste de Imías, en la provincia de Guantánamo, y a una profundidad de 20 kilómetros.

El organismo estatal confirmó que el movimiento telúrico fue perceptible con fuerza en las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba. Poco después del evento principal, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró una réplica de magnitud 4.7.

Ver más: Cuba levanta el veto a la inversión del exilio tras el colapso del petróleo

Es de mencionar, que hasta el momento, las autoridades cubanas se encuentran evaluando posibles daños estructurales, aunque la falta de comunicación ha dificultado el levantamiento de datos en tiempo real.

Apagón de luz afectó a la isla

Por otro lado, es de destacar que el sismo coincidió críticamente con una nueva «desconexión total» del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Desde horas de la tarde del lunes 16 de marzo, más de nueve millones de cubanos se encuentran sin suministro eléctrico debido a una falla masiva cuyas causas directas aún investiga la Unión Eléctrica (UNE). Este representa el sexto colapso energético total que sufre el país en el último año y medio.

Autoridades gubernamentales informaron a diversos medios de comunicación de la isla que los protocolos de recuperación del SEN ya han sido activados, aunque advierten que el proceso será «complejo y paulatino».

Por último, es de mencionar que el apagón ha dejado a gran parte del territorio sin servicios básicos de telefonía e internet, complicando las labores de auxilio tras el sismo.

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