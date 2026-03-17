Renuncia el director del Centro Nacional Antiterrorismo de EE.UU.

Washington.- El director del Centro Nacional Antiterrorismo (NCTC), Joe Kent presentó el martes 17 de marzo su renuncia irrevocable a su cargo.

Así lo anunció a través de una contundente carta dirigida al presidente Donald Trump y difundida posteriormente en sus redes sociales oficiales.

Kent, un veterano de combate con once despliegues y una figura clave en la actual administración bajo el liderazgo de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, justificó su salida citando profundas objeciones morales y estratégicas respecto a la intervención militar estadounidense en territorio iraní.

«No puedo, en buena conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense», afirmó Kent en su declaración pública.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today. I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Denunció “campaña de desinformación”

La carta de renuncia de Kent no solo marca su salida del cargo, sino que lanza duras acusaciones contra los procesos de toma de decisiones en Washington. El ahora exdirector denunció una supuesta «campaña de desinformación» orquestada por altos funcionarios y medios de comunicación para empujar al país hacia un conflicto que, según sus palabras, «no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo de vidas».

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De la misma manera, Kent enfatizó su apoyo a la plataforma de política exterior de 2016 y 2024 del presidente Trump, la cual abogaba por evitar «guerras interminables».

Por último, alertó que el rumbo actual representa un error histórico similar a la guerra de Irak, instando al mandatario a «corregir el rumbo» antes de que la nación caiga en un mayor caos.

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