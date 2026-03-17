Monroe, NC.- Un operativo policial realizado durante el fin de semana permitió la recuperación de un vehículo reportado como robado y culminó con la detención de una persona con antecedentes judiciales pendientes en Mecklenburg County. Las autoridades confirmaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes mayores y que el caso continúa bajo seguimiento judicial, según Union County Sheriff’s Office, Monroe.



Los agentes localizaron un camión de alquiler tipo U-Haul que había sido denunciado como sustraído en Mecklenburg County. Tras identificar el vehículo, los oficiales ejecutaron una parada de tráfico para verificar la situación y establecieron contacto con la conductora, identificada como Latoya Washington.

Durante el proceso de verificación, los agentes revisaron los antecedentes de la conductora y detectaron órdenes de arresto vigentes en su contra. Las órdenes correspondían a cargos por obtención de propiedad bajo falsos pretextos en casos registrados durante los años 2020 y 2021, tanto en Gaston County como en Mecklenburg County.

Ante esta situación, las autoridades procedieron con la detención inmediata de Washington. Además de responder por las órdenes pendientes, la mujer enfrentó un nuevo cargo relacionado con la posesión de un vehículo robado, lo que amplía el alcance de la investigación en curso.

Posteriormente, Washington compareció ante un funcionario judicial, quien evaluó los cargos presentados y determinó la imposición de una fianza garantizada de 6.000 dólares. Tras cumplir con las condiciones establecidas por el tribunal, la acusada obtuvo su liberación y ya no permanece bajo custodia.

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El caso pone en evidencia la coordinación entre las fuerzas de seguridad para la recuperación de bienes sustraídos y la identificación de personas con procesos judiciales activos. Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener operativos de control y vigilancia para prevenir delitos relacionados con robo de vehículos y fraude.

Asimismo, destacaron la importancia de la colaboración ciudadana en la denuncia oportuna de hechos delictivos, lo que facilita la actuación rápida de los cuerpos policiales. La investigación continúa abierta para determinar si existen otros elementos vinculados al caso o posibles conexiones con hechos similares en la región.

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