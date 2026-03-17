Petro y Noboa se enfrentan por bombardeos en la frontera

Bogotá.- Diversas explosiones entre la frontera de Colombia y Ecuador ha dejado al menos 27 muertos, según denunció el presidente Gustavo Petro.

El mandatario colombiano en sus redes sociales señaló que tras una serie de bombardeos en la zona fronteriza que han dejado, un saldo de 27 cuerpos calcinados.

De la misma manera, denunció que las explosiones afectaron a familias campesinas que habían sustituido cultivos de coca por productos legales como café y cacao.

Petro aseguró que la Fuerza Pública de su país no ejecutó estas acciones, subrayando que los grupos armados irregulares no poseen capacidad aérea para tales ataques.

Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden. Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias,… pic.twitter.com/XStGFXhI2t — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

Noboa califica de “falsas” declaraciones de Petro

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respondió con firmeza asumiendo la autoría de las operaciones dentro de su jurisdicción.

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Noboa en sus redes sociales calificó de «falsas» las declaraciones de Petro y afirmó que los bombardeos son parte de una ofensiva contra escondites del narcoterrorismo, contando con el apoyo de la cooperación internacional.

Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes. Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 17, 2026

Asimismo, el mandatario ecuatoriano criticó duramente al gobierno vecino, alegando que el «descuido» de la frontera colombiana permitió la infiltración de estos grupos en territorio ecuatoriano.

En este sentido, Noboa acusó a la administración de Petro de permitir la libre movilidad de familiares de criminales de alta peligrosidad, como alias «Fito». Según el líder ecuatoriano, mientras su gobierno «limpia y levanta a Ecuador», en Colombia se les da espacio a figuras vinculadas a la delincuencia organizada que cruzan la frontera en momentos críticos.

Por último, Petro insistió en que la explicación ofrecida por Ecuador «no es creíble» debido a la ubicación de las bombas cerca de asentamientos civiles y proyectos de sustitución de cultivos.

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