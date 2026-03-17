A lo largo de esos 150 partidos, Bronico se ha convertido en mucho más que un jugador confiable en el campo; se ha convertido en un jugador fundamental. Su energía y su incansable empeño por llevar al equipo a la victoria han estado a la altura de las expectativas del club. La influencia de Brandt se ha hecho sentir en cada aspecto del juego.

Para un jugador que representa con orgullo a las Carolinas, este hito tiene un significado especial. La trayectoria de Bronico refleja el ascenso del club, caracterizado por la determinación, la perseverancia y la resiliencia en todos los aspectos. Lee también: Charlotte FC terminó su partido con un empate muy reñido