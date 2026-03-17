La aparición número 150 de Brandt Bronico en The Crown

Charlotte, NC.- En el partido del pasado fin de semana contra el Inter Miami, Brandt Bronico hizo historia al disputar su partido número 150 con el Charlotte FC. Brandt es una pieza clave para el equipo desde su temporada inaugural en 2022.
"Keeping a veteran like Brandt on our roster was something we knew we needed to keep from a locker room presence and to continue being a key piece of our Charlotte community" – Charlotte FC General Manager Zoran Krnetahttps://t.co/W6mcamgCp4
— Charlotte FC (@CharlotteFC) November 12, 2025
Alcanzar los 150 partidos es una muestra de su resistencia, constancia y profunda conexión con el Club. Uno de los pilares originales del equipo, Bronico se ha convertido en una figura clave en el mediocampo, encarnando la incansable ética de trabajo y el espíritu competitivo que han definido la identidad del Charlotte desde el primer día.
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A lo largo de esos 150 partidos, Bronico se ha convertido en mucho más que un jugador confiable en el campo; se ha convertido en un jugador fundamental. Su energía y su incansable empeño por llevar al equipo a la victoria han estado a la altura de las expectativas del club. La influencia de Brandt se ha hecho sentir en cada aspecto del juego.
Para un jugador que representa con orgullo a las Carolinas, este hito tiene un significado especial. La trayectoria de Bronico refleja el ascenso del club, caracterizado por la determinación, la perseverancia y la resiliencia en todos los aspectos.
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¡Enhorabuena a Brandt por su partido número 150 aquí en el Charlotte FC!
La racha de cinco partidos en casa del Crown continúa, y el 21 de marzo a las 7:30 p.m. se enfrentarán a los New York Red Bulls. Los primeros aficionados que entren al estadio recibirán la camiseta de baloncesto de edición limitada Sir Minty, cortesía de Ticketmaster.
Con información de Charlotte FC