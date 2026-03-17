Investigan homicidio en la cuadra 700 Belmeade Drive

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación por homicidio en la cuadra 700 Belmeade Drive en la División Freedom.

Major Iyevbele provides information on the Homicide Investigation in the Freedom Division pic.twitter.com/E64yUIcRj6 — CMPD News (@CMPD) March 17, 2026

El martes 17 de marzo, aproximadamente a las 10:16 a. m., los agentes respondieron a una llamada de emergencia médica en la cuadra 700 Belmeade Drive. Al llegar, encontraron a una víctima fallecida en una franja de terreno bajo una línea de servicios públicos.

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Los detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para llevar a cabo una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se presentó para procesar la escena y recoger las pruebas físicas.

Además dieron a conocer que la investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Diekhaus es el detective principal asignado a este caso.

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Finalmente el público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260317-1016-01.

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