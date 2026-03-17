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Investigan homicidio en la cuadra 700 Belmeade Drive

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Identifican a joven víctima de homicidio y a dos sospechosos menores de edad
Progreso Hispano News
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación por homicidio en la cuadra 700 Belmeade Drive en la División Freedom.

El martes 17 de marzo, aproximadamente a las 10:16 a. m., los agentes respondieron a una llamada de emergencia médica en la cuadra 700 Belmeade Drive. Al llegar, encontraron a una víctima fallecida en una franja de terreno bajo una línea de servicios públicos.

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Los detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para llevar a cabo una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se presentó para procesar la escena y recoger las pruebas físicas.

Además dieron a conocer que la investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al  704-432-8477  (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Diekhaus es el detective principal asignado a este caso.

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Finalmente el público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al  704-334-1600 , utilizando la  aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips  o visitando el  sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260317-1016-01.

Video: Este es el top 5 son los sucesos más destacados reportados durante este fin de semana al CMPD

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