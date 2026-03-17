Gobierno de Trump celebra el legado de San Patricio

Washington.- La Casa Blanca anunció que se une a la celebración de la comunidad irlandesa-americana para conmemorar la vida y el legado de San Patricio, patrono de Irlanda e icono de fe y fortaleza.

En un comunicado, destacaron que la celebración destaca el vínculo histórico y cultural inquebrantable entre ambas naciones, recordando la travesía del santo en el siglo IV. Desde la propagación del Evangelio hasta el uso del trébol para explicar la Santísima Trinidad, su figura sigue siendo un símbolo de resistencia ante la persecución.

Recordaron que la influencia de San Patricio cruzó el Atlántico en los siglos XIX y XX de la mano de millones de inmigrantes que trajeron consigo su espíritu misionero. “Hoy, ese impacto es visible en las innumerables iglesias, hospitales y escuelas que llevan su nombre, destacando la majestuosa Catedral de San Patricio en Nueva York” destacó el comunicado.

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Destacan las actividades de San Patricio en diversas ciudades

De la misma manera, señalaron que cada mes de marzo, las ciudades estadounidenses se tiñen de verde en un desfile épico que celebra una herencia que ha moldeado la identidad de la nación.

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Por otro lado, la Casa Blanca, resaltó que en el marco de los 250 años de independencia de Estados Unidos, se rinde un tributo especial al papel de los irlandeses en la construcción del país. Desde las batallas de Lexington y Concord, donde se estima que los hijos de Irlanda formaron casi la mitad del Ejército Continental, hasta líderes como el presidente Andrew Jackson, su valor ha sido fundamental. Estos ciudadanos han fortificado la libertad y elevado las tradiciones estadounidenses hacia la búsqueda de lo bueno y lo bello.

Por último, indicaron que la proclama de este mes de la Herencia Irlandesa-Americana envía un mensaje de gratitud a todos los que mantienen viva esta cultura. El compromiso oficial es mantener una amistad profunda y vibrante con la República de Irlanda y toda la isla por muchos años más.

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