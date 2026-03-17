Charlotte, NC.- El 20 de marzo de 2026, de 6:30 p.m. a 8:00 p.m., el Reedy Creek Nature Center, ubicado en 2986 Rocky River RD, será escenario de una actividad especial que combinará naturaleza, reflexión y conexión espiritual con motivo del equinoccio de primavera. La propuesta, organizada por el programa RCNP y dirigida por personal especializado, invita a los participantes a vivir una experiencia inmersiva en un entorno natural.

El evento, titulado “Paseo por el bosque y meditación con fuego”, está orientado a personas desde los 14 años en adelante, con la condición de que los menores de 18 asistan acompañados por un adulto. La actividad se enmarca dentro de la programación de primavera de 2026 y busca ofrecer un espacio de encuentro con la naturaleza en una fecha simbólica para muchas culturas.

La jornada iniciará con una caminata guiada por senderos boscosos del parque, donde los asistentes recorrerán entre una y dos millas sobre terreno irregular. Los organizadores han señalado la importancia de contar con una condición física adecuada para completar el trayecto de manera segura, ya que el recorrido incluye superficies naturales que requieren estabilidad y resistencia.

Tras el paseo, el grupo participará en una sesión de meditación junto al fuego, una práctica que busca fomentar la introspección y el establecimiento de intenciones personales en el contexto del cambio de estación. El equinoccio de primavera representa un momento de equilibrio entre el día y la noche, y muchas tradiciones lo asocian con renovación, crecimiento y nuevos comienzos.

La actividad se desarrollará en el Centro de Naturaleza Reedy Creek, un espacio reconocido por su enfoque educativo y ambiental. Este tipo de iniciativas refuerza el vínculo entre la comunidad y los entornos naturales, promoviendo experiencias que combinan recreación, bienestar y aprendizaje.

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Los organizadores han destacado que la participación requiere preparación previa, especialmente en lo relacionado con vestimenta adecuada para exteriores y disposición para caminar en condiciones naturales. Asimismo, recomiendan a los asistentes llegar con anticipación para facilitar el inicio puntual del recorrido.

El evento forma parte de una agenda más amplia orientada a fomentar la conexión con la naturaleza y el bienestar integral. A través de actividades como esta, el centro busca ofrecer alternativas que integren ejercicio físico, relajación mental y contacto directo con el entorno.

La celebración del equinoccio en este formato refleja una tendencia creciente hacia prácticas que priorizan el equilibrio personal y la conexión con los ciclos naturales, en un contexto donde cada vez más personas buscan experiencias significativas al aire libre.

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