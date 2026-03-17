Crisis e incertidumbre mundial

La fe pública, por este ataque bélico hacia Irán, con autoría de Israel-EE.UU. y países alineados como Alemania, Francia, Gran Bretaña Reino Unidos y solidarios como Arabia Saudita con los Emiratos Arabes (EUA), se conceptúa que terminaron muchos países dando espacios de credibilidad de las predicciones manifiestas, desde el primer día del segundo mandato presidencial de Trump.

Estas predicciones han sacudido a la mayoría de la población mundial; y, lo más preocupante, por decir lo menos, la tensión hacia países de America Latina, porque ella tiene alineadas naciones caribeñas y sudamericanas, que son afectadas por este ataque bélico de gran magnitud, que no sabemos que podría redefinir un equilibrio político y militar en Medio Oriente y, que con esta apreciación coincidimos con otros medios de la prensa internacional.

Es clara la evidencia de cálculos de tiempo de guerra que Israel y EE.UU. habían sostenido para atacar a Irán, a sabiendas que éste, si rompía cualquier acuerdo, como lo fue primero atacando a Israel y después agrediendo a dos bases francesas y británicas, cuya respuesta israelita y estadounidense, fuera rápida; lo que motivó que de manera inmediata reciban las adhesiones de Alemania, Francia y Gran Bretaña.

Niños, mujeres y ancianos

La peor parte de esta guerra, la están viviendo niños, mujeres y ancianos iraní, cuando el clamor acusa a Israel como pueblo genocida e infanticida al bombardearlo, exclamando dónde están los países árabes que permite la exterminación humana.

Los niños, a gritos y, con lágrimas de dolor, al haber perdido a sus padres, le dicen al mundo: “¡Somos niños: Qué les hemos hecho? Somos niños, Dios! ¡Dios es guía Supremo!”

Sin embargo, las palabras condenatorias del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, no llegaron a los oídos de los autores de esta guerra en Medio Oriente, porque violaron la seguridad internacional. Su papel era evitarla y no señalar las graves consecuencias que repercuten en toda la región, porque de esa manera se ha deteriorado el principio de su formación.

Igual, la OEA, que solo se ha convertido en un organismo politizado y no a defender la realidad de su normativa por la que fue creada, cuyo desfase para la región ha permitido que nuestra Latinoamérica caiga en otra guerra que jamás la planeó ni las diseña; por lo tanto, nunca han sido ni son suyas, porque Latinoamérica tiene un sistema muy subdesarrollado.

No sabemos, además, cuándo termine esta otra guerra; pero lo que sí sabemos es que en el transcurso y hacia el futuro de Crisis e incertidumbre mundial este conflicto bélico, todos seríamos afectados; a excepción de los poderes económicos, pero no los sectores pobres que son de consumo básico alimenticio, así como en salud, vivienda, automotriz, educación, etc. etc.

Dudan de una pronta paz

Mientras la comunidad internacional observa con cautela cada movimiento de esta crisis político militar en Medio Oriente, con todo este último ataque bélico hacia Irán, la ha ramificado en todos los conceptos de duda para una pronta paz, que demanda una transición política y militar urgente, una vez corroborada la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

Esta guerra, que como resultado tiene muchas aristas que provienen de países aliados a Israel, no deja que estén al margen las graves consecuencias que tendrán que sufrir gobiernos en Latinoamérica y El Caribe, que apoyan con ideología iraní, ejemplo: Cuba, Nicaragua México y Venezuela, cuyas narrativas solo han permitido que sus pueblos tengan pobreza extrema, cuya realidad no se pintan con los colores de sus símbolos patrios, sino con lineas marxistas-leninistas, que el tiempo probó su fracaso.

Momento histórico es incierto

Y no cabe la menor duda, que a estas alturas de este episodio de guerras que vive el mundo, agregado como antesala, el ataque sin fin de Rusia hacia Ucrania, el momento histórico de la humanidad, es incierto, porque ciertos Jefes de Estado, piensan que el planeta Tierra es de su propiedad.

Las guerras, en cualquier momento y lugar del mundo, que son diseñadas con inteligencia y hasta con tecnología artificial, son un palpable negociado de gobiernos, que a título de defender territorios, la democracia y la libertad del hombre, se asesina a inocentes seres humanos; cuya mayor parte la llevan niños y ancianos, que no cometieron el pecado de haber nacido en países pobres y conflictivos, que los formaron gobiernos corruptos con sus propias leyes para enriquecerse más con dinero en paraísos fiscales y bienes materiales escondidos.

El mundo observa lo cuan frágil es la humanidad ante un poder bélico. Pero aún así, aceptamos que la salida a toda divergencia militar, la base del diálogo es la diplomacia.

Militar defendiendo su patria

Lo que siempre estaría en análisis, es saber que si un poder militar tenga esa capacidad de racionalidad para aceptar y distinguir entre ser militar defendiendo su patria o ser asesino en defensa propia defendiendo su patria, o haberse formado militarmente para asesinar a su propia especie.

Este ángulo histórico con desgaste humano, en esta otra guerra, debe y tiene que tener una salida para que no continúen más muertes en más pueblos. Las teorías en materia política universal, nos señalan que no hay paz sin guerra, porque que para tenerla, hay que construirla.

De lo que si podemos asegurar que esta otra guerra que nos asignaron en muchos países del mundo, sus autores no darán marcha atrás hasta conseguir que cada uno de ellos se crea victorioso, hasta mientras, no hay que descartar que esta guerra es de crisis total, que no tiene, al momento, tiempo de duración, por lo que cada uno de nosotros, tenemos que protegernos para sobrevivir, hasta que la diplomacia pueda y entre a funcionar, porque esta guerra en Irán, genera incertidumbre en la economía mundial.