Monroe, NC.- El sheriff Eddie Cathey emitió un mensaje de seguridad esta semana en respuesta a varios incidentes registrados recientemente en zonas residenciales de Weddington e Indian Trail, donde estudiantes de secundaria participaron en un juego viral conocido como “Asesino Mayor”. Las autoridades recibieron múltiples llamadas de emergencia tras reportes de jóvenes que merodeaban viviendas con objetos que parecían armas de fuego.

El juego, popular entre alumnos de último año, propone que los participantes “eliminen” a sus compañeros utilizando pistolas de agua. Los estudiantes intentan sorprender a sus objetivos en distintos espacios, incluyendo sus hogares. En los casos reportados, varios adolescentes vistieron ropa oscura y cubrieron sus rostros con máscaras, mientras portaban artefactos modificados para imitar armas reales.

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El sheriff Cathey expresó preocupación ante el nivel de realismo de estos objetos. Algunos jóvenes pintaron las pistolas con aerosol o eliminaron la punta de seguridad naranja, característica que permite identificar un juguete. Esta práctica generó confusión entre vecinos y elevó la percepción de amenaza en comunidades residenciales. Las autoridades también enfrentaron situaciones de alta tensión al responder a llamadas en las que no resultó posible diferenciar de inmediato entre una broma y un potencial incidente armado.

Cathey solicitó la colaboración directa de padres y representantes para abordar la situación. Recomendó establecer conversaciones claras con los adolescentes sobre los riesgos asociados a este tipo de actividades. Señaló que acciones como esconderse en propiedades ajenas, perseguir personas o conducir de manera imprudente pueden escalar rápidamente hacia escenarios peligrosos.

El mensaje también destacó el impacto que estas conductas pueden tener en terceros. Residentes, transeúntes y cuerpos policiales pueden interpretar estos comportamientos como amenazas reales, lo que incrementa la probabilidad de respuestas defensivas o intervenciones de emergencia con consecuencias graves.

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Las autoridades insistieron en la importancia de priorizar la seguridad durante las celebraciones de fin de curso. Cathey subrayó que el objetivo no consiste en restringir la diversión estudiantil, sino en evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de los jóvenes y de la comunidad en general.

Finalmente, el departamento del sheriff recordó a la población que debe reportar cualquier comportamiento sospechoso a los servicios de emergencia. La colaboración ciudadana resulta clave para prevenir incidentes y garantizar un cierre de año escolar seguro.

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