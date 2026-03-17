Aerolíneas en EE.UU. advierten colapso por cierre del DHS

Washington.- Los directivos de las principales aerolíneas de Estados Unidos, incluyendo American, Delta y United, han lanzado una urgente señal de alarma ante el Congreso debido al cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En una carta conjunta publicada por la Casa Blanca, denunciaron que la falta de fondos está asfixiando las operaciones aeroportuarias y afectando gravemente a la fuerza laboral que sostiene el sistema.

En este sentido, los CEOs exigen que los legisladores demócratas pongan fin al bloqueo para evitar un colapso mayor en el transporte nacional.

En la misiva explicaron que la situación es crítica para los agentes de la TSA y oficiales de aduanas, quienes han comenzado a recibir cheques con saldo de cero dólares. «Es inaceptable y casi imposible poner comida en la mesa o pagar la renta cuando no se percibe un salario», señala el comunicado.

De la misma manera, advirtieron que esta crisis financiera personal está impactando la moral y la presencia del personal de seguridad, lo que se traduce directamente en ineficiencias operativas en los aeropuertos más importantes del país.

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Preocupados por la temporada de primavera

Por otro lado, detallaron que con una cifra récord de 171 millones de pasajeros previstos para esta temporada de primavera, los tiempos de espera en los puntos de control han alcanzado niveles insostenibles.

Señalaron que se han reportado filas de entre 2 y 4 horas, obligando a las aerolíneas a retrasar vuelos o reubicar a pasajeros que no logran llegar a tiempo a sus puertas de embarque. La industria advierte que el sistema no puede absorber este volumen de viajeros sin un personal de seguridad debidamente remunerado.

En este sentido hicieron un llamado directo a la acción política, responsabilizando a la bancada demócrata por mantener la privación de sueldos a más de 100.000 trabajadores. Los líderes de la aviación enfatizan que es hora de asegurar que quienes protegen las fronteras y los cielos reciban su pago por el trabajo que realizan las 24 horas del día.

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