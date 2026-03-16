Vuelve «Charlotte SHOUT!» uno de los festivales más queridos

Charlotte, NC.- Charlotte SHOUT! es uno de los festivales más queridos de Charlotte. Es presentado por Charlotte Center City Partners. Regresará a Uptown Charlotte del 3 al 19 de abril de 2026. El mapa de ubicaciones por actividades lo puede ver acá.

El festival contará con música en vivo, arte, gastronomía, actividades interactivas, grandes instalaciones artísticas, actividades infantiles y mucho más. Se llevará a cabo en diversos espacios al aire libre y cubiertos en Uptown Charlotte. La mayoría de los eventos y actividades serán gratuitos.

Habrá tantas actividades que será una buena idea explorar CharlotteShout.com y echar un vistazo al mapa y al programa para que pueda planificar su visita.

Algunos de los favoritos de los fans regresan, incluyendo Easter Eggs, !CONS, Edge Fest, StrEATS, BBQ Fest y mucho más. Además, hay muchas instalaciones artísticas nuevas.

Instalaciones artísticas

Las instalaciones artísticas son uno de los componentes más emocionantes de Charlotte SHOUT! Son interactivas, divertidas y (a menudo) ¡grandes! A los niños les encantan. Todos encuentran una forma diferente de interactuar con ellas. Todas las instalaciones se encuentran a pocas cuadras en Uptown Charlotte

Aquí les ofrecemos un adelanto de algunas. Todas las instalaciones que se enumeran a continuación estarán disponibles durante todo el festival, del 3 al 19 de abril de 2026.

Una vez que comience el festival y lo visitemos, ¡compartiremos fotos actualizadas!

Estas son solo ALGUNAS de las instalaciones artísticas. Encuentra información sobre todas ellas aquí.

Portal a la imaginación

Disc Plaza, 101 S Tryon Street, Charlotte, NC

Los visitantes se acercan a un portal futurista y pulsan el botón verde. Una vez activado, el portal interdimensional se abre a uno de los 8 destinos aleatorios disponibles, desde las profundidades del océano hasta los confines del espacio, embarcándolos en un viaje lleno de curiosidad y asombro.

Al abrirse el portal, un mundo fantástico emerge de él, extendiéndose a los pies de los visitantes y difuminando los límites entre una dimensión y otra. Tras unos instantes, el mundo mágico vuelve a entrar en el portal, que se cierra, e invita al siguiente visitante a pulsar el botón para descubrir adónde le llevará.

Texturas en cascada

Plaza del Banco de América, calles Trade y Tryon

“Tumbling Textures”, de Claire Kiester, es una instalación de escultura blanda a gran escala. Consta de tres grandes esferas compuestas de envases de plástico reciclado rellenos de diversos materiales, como arroz, campanas, piedras, agua y arena. Al hacerlas girar con las manos, se crea una sinfonía de sonidos, similar a la de un palo de lluvia. “Tumbling Textures” despierta la curiosidad del público y desafía sus ideas preconcebidas sobre el crochet y el reciclaje.

Hay muchas más actividades que puede ir revisando en la página web del evento.

Video: Artistas latinos entre los autores de los Huevos de Pascua exhibidos en el Uptown Charlotte.