Trump pone en duda la vida de Mojtaba Khamenei

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el lunes 16 de marzo el estado de salud de Mojtaba Khamenei, figura clave en la sucesión del poder en Irán.

En una rueda de prensa, el mandatario estadounidense señaló que existen reportes contradictorios que sugieren desde desfiguraciones graves y la pérdida de una extremidad, hasta la posibilidad de que el líder iraní haya fallecido.

Trump subrayó que el silencio de Teherán refuerza estas versiones, asegurando que «nadie dice que esté completamente sano» y destacando la falta de comunicación oficial por parte de la República Islámica.

.@POTUS on Mojtaba Khamenei: "A lot of people are saying that he's badly disfigured. They’re saying that he lost his leg… Other people are saying he's dead. Nobody is saying he’s 100% healthy, and he hasn’t hasn’t spoken…" pic.twitter.com/KpYNj9Qj5S — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 16, 2026

De la misma manera, acusó a Irán de orquestar una campaña masiva de desinformación apoyada en Inteligencia Artificial para simular ataques que, según él, nunca ocurrieron.

Trump desmintió categóricamente la supuesta destrucción de un portaaviones estadounidense y la existencia de «botes kamikazes», calificando estas imágenes como propaganda fabricada.

Asimismo, el mandatario reveló que representantes iraníes ya están en contacto con su equipo para intentar negociar un acuerdo, aunque advirtió que Irán es una nación «basada en el engaño».

.@POTUS on Iran: They want to make a deal. They're talking to our people. I don't know if they say that to you. Don't forget, they're a country based on disinformation. And now, they're using disinformation and AI. They showed all sorts of things happening in the last 2 weeks… pic.twitter.com/KXqaXGDTif — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 16, 2026

«Quieren llegar a un acuerdo. Están hablando con nuestra gente. No sé si te lo dicen a ti. No olvides que son un país basado en la desinformación. Y ahora, están usando desinformación e inteligencia artificial», acotó Trump.

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Confirmó conversaciones con Macron

Por otro lado, con respecto a la cooperación internacional para reabrir el Estrecho de Ormuz, Trump confirmó conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, para formar una coalición marítima.

Reporter: Have you been speaking with President Macron about the coalition to reopen the Strait of Hormuz?@POTUS: "Yeah, I have spoken to him. He's been, on a scale of 0-10, I'd say he's been an 8. Not perfect — but it's France." pic.twitter.com/VqCGUHUFDa — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 16, 2026

Calificó el desempeño de Macron con un «8 de 10», señalando que, aunque no es perfecto, Francia ha mostrado disposición. No obstante, el presidente fue enfático al declarar que Estados Unidos no depende de aliados para asegurar sus intereses, afirmando que poseen el ejército más fuerte del mundo y que la nación tiene la capacidad de actuar de forma independiente.

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