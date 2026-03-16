Paul Thomas Anderson se corona en la 98.ª gala del Óscar

Los Ángeles.- La 98.ª edición de los premios Óscar culminó con el triunfo rotundo de «Una batalla tras otra» (One Battle After Another), la epopeya política de Paul Thomas Anderson que se alzó con seis estatuillas, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección.

Medios de comunicación destacaron que tras años de nominaciones sin premio, Anderson finalmente rompió su racha personal al ganar también en Guion Adaptado. La cinta, protagonizada por Leonardo DiCaprio, se consolidó como la gran favorita al dominar categorías clave como Montaje y el debutante premio a Mejor Casting, dejando claro que el cine de autor con gran presupuesto sigue siendo el rey en el Dolby Theatre.

De la misma manera, es de mencionar, que la gala quedó marcada por una victoria que rompió el «techo de cristal» de la industria: Autumn Durald Arkapaw hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el Óscar a Mejor Fotografía por su trabajo en Sinners. Su triunfo, sumado al de Michael B. Jordan como Mejor Actor por la misma película, subrayó una noche de fuerte representación y justicia poética.

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Es de mencionar, que Jordan, quien interpreta a dos gemelos en el filme, logró imponerse a veteranos como DiCaprio en una de las categorías más disputadas de la década, dedicando su estatuilla a los intérpretes afroamericanos que le abrieron el camino.

Premios Oscar 2026:

➡️Mejor Película: 'Una batalla tras otra'

➡️Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'

➡️Mejor Actor: Michael B. Jordan por 'Los pecadores'

➡️Mejor Actriz: Jessie Buckley por 'Hamnet'

➡️Mejor Actor Secundario: Sean Penn por 'Una batalla… pic.twitter.com/6AJCvtEUcK — Premios Oscar (@PremiosOscar) March 16, 2026

“Las guerreras K-Pop” sorprenden la ceremonia

Asimismo, la ceremonia también tuvo espacio para lo inesperado y lo viral. En un giro que pocos vaticinaron, la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción cerró con un empate histórico entre The Singers y Two People Exchanging Saliva, un fenómeno que solo ha ocurrido siete veces en casi un siglo de premios.

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Por otro lado, la nostalgia y la música se apoderaron del escenario cuando las estrellas de Bridesmaids se reunieron para presentar un galardón, y el fenómeno de Netflix, «Las guerreras K-Pop», reafirmó el poder del streaming al llevarse Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por el éxito global «Golden».

Por último, el tono emotivo lo puso el cine internacional y los discursos de redención. Jessie Buckley le dio a Irlanda su primer Óscar a Mejor Actriz por Hamnet, mientras que Amy Madigan, a sus 75 años, marcó el récord del mayor intervalo entre una nominación y una victoria al ganar como Actriz de Reparto por Weapons.

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