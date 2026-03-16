Operativo conjunto contra el exceso de velocidad deja 173 cargos

Charlotte, NC.- Una operación coordinada entre distintas unidades policiales y autoridades del condado dejó como resultado 144 detenciones de tráfico y 173 cargos por diversas infracciones durante un control especial realizado la semana pasada en el este de Charlotte. El despliegue se concentró en la cuadra 6000 E. Independence Boulevard, un corredor vial que registra alto flujo vehicular y frecuentes denuncias relacionadas con conducción imprudente.

Last week, our Motors Unit, along with officers from our DWI Task Force, Independence, Providence, Freedom, South, North, University City, Hickory Grove, Westover and North Tryon Divisions, as well as the @MeckSheriff (MSCO) executed another successful speed operation. This… pic.twitter.com/X1B5QgywGS — CMPD News (@CMPD) March 15, 2026

La intervención reunió a la Unidad de Motocicletas y al Grupo de Trabajo contra la Conducción Bajo los Efectos del Alcohol (DWI), quienes coordinaron acciones con oficiales de varias divisiones territoriales del departamento de policía. Participaron equipos de Independence, Providence, Freedom, South, North, University City, Hickory Grove, Westover y North Tryon. La iniciativa también contó con el apoyo de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg (MSCO).

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Los agentes instalaron puntos estratégicos de vigilancia y patrullaje en la zona para detectar infracciones vinculadas principalmente con la velocidad y otras conductas de riesgo al volante. Durante la jornada, los oficiales identificaron a decenas de conductores que circulaban por encima de los límites establecidos, lo que derivó en la mayor parte de los cargos registrados.

El exceso de velocidad encabezó la lista de infracciones detectadas, con 118 casos documentados. Los oficiales también registraron tres cargos por conducción temeraria, una conducta que representa un riesgo significativo tanto para conductores como para peatones.

El operativo también permitió identificar a conductores que circulaban sin cumplir con requisitos legales básicos. Las autoridades emitieron tres cargos por conducir con la licencia revocada y once por operar un vehículo sin licencia. Además, los agentes detectaron veinte casos de registros vehiculares vencidos o inválidos.

Las normas de seguridad también formaron parte del foco de control. Dos conductores recibieron sanciones por no utilizar el cinturón de seguridad y un caso correspondió a un sistema de retención infantil inadecuado o inexistente. Los oficiales igualmente aplicaron siete cargos por infracciones relacionadas con el tintado ilegal de ventanas.

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En materia administrativa, los agentes identificaron tres conductores con seguro vencido o inválido. A esto se sumaron cinco cargos adicionales por otras infracciones menores registradas durante el operativo.

Las autoridades destacaron el carácter colaborativo de la operación y el trabajo coordinado entre múltiples divisiones policiales y la oficina del sheriff. Los responsables del operativo subrayaron que este tipo de controles busca reducir conductas peligrosas en las vías y reforzar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

Video: CMPD identifica las zonas con mayor indice delictivo en Charlotte y refuerza actividades.