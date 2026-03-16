Charlotte, NC.- Los dos mejores equipos de la NBA de las últimas siete semanas y pico se enfrentaron por segunda y última vez esta temporada el sábado 14 de marzo por la tarde en San Antonio. Y aunque los visitantes Charlotte Hornets resistieron algunas rachas a lo largo del partido, la última de los Spurs terminó sellando su derrota a domicilio por 115-102

Jugadores destacados Miles Bridges logró su segundo partido consecutivo con 20 puntos (la primera vez desde el 2 y 3 de enero), finalizando con 22 puntos (13 en el último cuarto) con un 8 de 16 en tiros de campo, cuatro triples y dos asistencias. Kon Knueppel aportó 20 puntos (17 en el tercer cuarto) con un 6 de 14 en tiros de campo, mientras que LaMelo Ball anotó 17 puntos con un 6 de 13 en tiros de campo, una actuación que le permitió superar a Terry Rozier y colocarse en el sexto lugar de la lista de máximos anotadores de la franquicia (5980 puntos).

Victor Wembanyama, quien anotó 16 puntos con 6 de 15 tiros en el Spectrum Center el 31 de enero, se recuperó con 32 puntos, la mayor cantidad del partido, con 13 de 24 tiros, cinco triples, 12 rebotes, ocho asistencias, dos robos y cuatro bloqueos, marcando su quinto partido consecutivo con al menos 25 puntos. A pesar de acumular cinco faltas y seis pérdidas de balón, el vigente Novato del Año, Stephon Castle, aún así sumó 15 puntos con 5 de 11 tiros, siete rebotes, 10 asistencias (la mayor cantidad del partido) y un +22 en el diferencial de puntos, el mejor del partido.

Punto de inflexión La fría puntería de Charlotte en el primer cuarto impulsó 18 puntos consecutivos sin respuesta para San Antonio, aunque los visitantes lograron terminar el primer periodo con una racha de 11-3 para quedar abajo por siete. Sin embargo, los Spurs respondieron de inmediato, abriendo y cerrando el segundo con rachas de 11-2 y 8-0, respectivamente, para una ventaja de 59-46 al medio tiempo. Después de recuperar cinco puntos tras un tercer cuarto de 37-32, los Hornets pronto se acercaron a cuatro, pero los Spurs cerraron el partido definitivamente con otra racha de 12-0 que selló la victoria. Lee también: El inicio rápido de los Hornets se desvanece en Phoenix

Con un 50% de victorias en el viaje por carretera.

Con esta derrota, Charlotte cerró su gira con un balance de 2-2, evitando así dos derrotas consecutivas en casa por primera vez desde el 27-29 de diciembre. Si bien habría sido fantástico para los Hornets conseguir una victoria en Phoenix o San Antonio, al menos lograron la victoria en Portland y Sacramento.

Los Spurs controlan totalmente el cristal

La rotación relativamente pequeña de Charlotte tuvo dificultades para capturar rebotes en ambos extremos de la cancha, especialmente cuando Wembanyama estaba en juego. Impulsado por los problemas de faltas tempranas de Moussa Diabate, San Antonio dominó los rebotes con una amplia ventaja de 54-39 y los puntos de segunda oportunidad, 20-16.

Los avispones no pueden entrar en la pintura.

El francés de 2,24 metros de San Antonio, junto con su compañero Luke Kornet, también de 2,13 metros, obligaron a los Hornets a replegarse en varias penetraciones y recurrir a los tiros de tres puntos (18 de 54; 33%). Charlotte solo anotó 7 de 13 tiros cerca del aro (54%), mientras que los Spurs casi triplicaron esa cantidad de intentos (24 de 38; 63%). Lee también: Detalles del Summer Camps 2026 organizado por los Hornets

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