Charlotte, NC.- El Departamento de Salud Pública del Condado Mecklenburg se compromete a mantenerse al tanto de las tendencias locales en salud infantil para apoyar la salud de los residentes más jóvenes y sus familias. En febrero de 2026, como parte de nuevos esfuerzos para facilitar el acceso de la comunidad a los datos de salud materno-infantil, el Departamento de Salud Pública del Condado Mecklenburg publicó un nuevo informe sobre mortalidad infantil. La mortalidad infantil se refiere al fallecimiento de un bebé nacido vivo desde el nacimiento hasta su primer cumpleaños.

Este informe muestra que los resultados generales del parto han mejorado en el Condado Mecklenburg, con tasas decrecientes de prematuridad, bajo peso al nacer y mortalidad infantil. Sin embargo, persisten las disparidades en salud, especialmente para los bebés afroamericanos no hispanos, quienes tienen un mayor riesgo de complicaciones al nacer y muerte en comparación con los bebés blancos no hispanos.

Lee también: La OMS lanza guía global para universalizar el método madre canguro

Entre 2014 y 2023, la tasa general de mortalidad infantil en el condado Mecklenburg disminuyó a 5 muertes infantiles por cada 1000 nacimientos, situándose por debajo de la tasa de Estados Unidos (5,6) y de la de Carolina del Norte (6,8). Desglosada por raza y etnia, la tasa de mortalidad infantil en el condado Mecklenburg entre 2021 y 2023 fue de 8,8 para bebés afroamericanos no hispanos, 4,8 para bebés hispanos y 2,4 para bebés blancos no hispanos.

«Mecklenburg County aspira a que todos los bebés nazcan sanos y alcancen su máximo potencial», declaró la Dra. Kimberly Scott, Directora Interina de Salud Pública del condado Mecklenburg. «Lamentablemente, cada año mueren alrededor de 70 bebés en el condado Mecklenburg antes de cumplir un año, y los bebés afroamericanos tienen más del triple de probabilidades de morir. Esto no debería ser así».

“Se requiere un esfuerzo comunitario para reducir la mortalidad infantil y mantener a las madres, futuras madres, bebés y familias seguros y saludables”, dijo la Dra. Elisabeth Pordes, gerente sénior del programa de salud del Departamento de Salud Pública del condado Mecklenburg para la Iniciativa Prenatal a los Cinco Años. “En tiempos de incertidumbre, un compromiso unificado e inquebrantable para mejorar la salud infantil y materna es más necesario que nunca”.

En Mecklenburg County, el informe identifica varios factores determinantes en la mortalidad infantil y la salud materna:

Las complicaciones perinatales encabezan las causas de fallecimiento en bebés y concentran cerca de la mitad de los casos registrados. En segundo lugar aparecen los defectos congénitos, que también mantienen una incidencia significativa.

Lee también: Medicaid extiende cobertura posparto

El síndrome de muerte súbita e inesperada del lactante (MSIL) figura como la principal causa de muerte infantil asociada a lesiones y ocupa el tercer lugar entre todas las causas de mortalidad en menores de un año.

La hipertensión destaca como uno de los riesgos más frecuentes para la salud de la madre, tanto en el período previo al embarazo como durante la gestación.

El estudio también revela desafíos en el acceso a la atención prenatal adecuada. Aproximadamente una de cada cinco mujeres embarazadas inicia los controles médicos después del cuarto mes de gestación o realiza solo una parte de las consultas recomendadas. Entre los distintos grupos, las mujeres hispanas presentan los niveles más altos de atención prenatal insuficiente.

Las principales recomendaciones del informe incluyen

• Centrarse en eliminar las desigualdades y mejorar la salud para todos.

• El progreso requiere un enfoque integral de la comunidad.

• Construir infraestructura en colaboración con líderes comunitarios para mejorar la salud preconcepcional y prenatal.

• Impulsar iniciativas pioneras de intervenciones basadas en la evidencia, tales como:

o Atención prenatal grupal (Por ejemplo:Centering Pregnancy)

o Programas de visitas domiciliarias y gestión de la atención

o Atención en equipo, incluyendo doulas y parteras

o Iniciativas de lactancia materna y sueño infantil seguro

o Abordar los determinantes sociales adversos de la salud.

Obtenga más información sobre los programas de la División de Salud Maternoinfantil del Departamento de Salud Pública del Condado Mecklenburg, cuyo objetivo es apoyar la salud y el bienestar de padres, familias y niños.

Video: Cadena Perpetua para padres por abuso infantil