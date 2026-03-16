Fallo judicial respalda agenda de deportación de la administración Trump

Washington.- La fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció el lunes 16 de marzo que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito emitió un fallo favorable que permite a la administración del presidente Donald Trump continuar con la deportación de extranjeros en situación irregular hacia terceros países.

Esta resolución judicial ratifica la legalidad de los protocolos de remoción que no limitan la repatriación únicamente al país de origen del individuo, permitiendo al Gobierno utilizar acuerdos de cooperación con otras naciones para gestionar el flujo migratorio y las expulsiones administrativas.

En sus redes sociales, Bondi calificó el dictamen como una «victoria clave» para la agenda de seguridad nacional y el cumplimiento de las leyes de inmigración vigentes.

New legal victory: the First Circuit just ruled that the Trump Administration can CONTINUE deporting illegal aliens to third countries. There is more work ahead on this important issue, but this is a key win for @POTUS’s immigration agenda.@thejusticedept attorneys will… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) March 16, 2026

Mantendrán las políticas migratorias

De la misma manera, informó que los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) mantendrán una defensa activa en las cortes para asegurar que las políticas ejecutivas de control fronterizo no se vean interrumpidas por litigios de terceros.

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“Aún queda mucho trabajo por hacer en este importante tema, pero esta es una victoria clave para la agenda de inmigración de Trump, afirmó Bondi.

En este sentido, medios de comunicación destacaron que el fallo del tribunal proporciona el marco jurídico necesario para que las agencias de control migratorio procedan con los traslados internacionales bajo los acuerdos de seguridad establecidos.

Y es que según la fiscal general, este avance legal es parte de un esfuerzo sostenido por restaurar el orden en el sistema migratorio, aunque reconoció que aún existen procesos pendientes en otras instancias judiciales.

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