Fallece migrante afgano bajo custodia de ICE en Texas

Texas.- La Oficina de Detención y Deportación (ERO) de Dallas inició una investigación tras la muerte de un ciudadano de nacionalidad afgana de 41 años, quien falleció apenas un día después de ser detenido.

En un comunicado explicaron que el detenido fue identificado como de Mohammad Nazeer Paktiawal, quien fue capturado el 13 de marzo durante un operativo de cumplimiento de leyes migratorias y trasladado a una sala de procesamiento. A pesar de que inicialmente no reportó problemas de salud, comenzó a presentar dificultad para respirar y dolor en el pecho durante su primera noche en custodia federal.

Explicaron que tras el reporte de los síntomas, el detenido fue trasladado de inmediato al Hospital Parkland en Dallas, donde recibió tratamiento respiratorio inicial. Los médicos de urgencias recomendaron que permaneciera bajo observación clínica para monitorear su evolución. Sin embargo, en la mañana del 14 de marzo, mientras desayunaba, el personal médico notó que su lengua se había inflamado repentinamente, lo que desencadenó una respuesta de emergencia masiva para intentar salvarle la vida sin éxito.

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Tenía antecedentes penales

De la misma manera, indicaron que la agencia migratoria informó que Paktiawal había ingresado legalmente a los Estados Unidos a través del Aeropuerto Internacional de Dulles en 2021 bajo libertad condicional, pero dicho permiso había expirado en agosto de 2025. Además, se señaló que contaba con antecedentes penales recientes por fraude y robo, lo que motivó su detención administrativa.

En este sentido, señalaron que siguiendo los protocolos obligatorios, ICE ha notificado al Consulado de Afganistán en Canadá y a los familiares directos sobre el deceso, mientras se esperan los resultados de la autopsia.

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