Raleigh, NC.- El comisionado de seguros Mike Causey insta encarecidamente a todos los habitantes de Carolina del Norte a estar atentos y tomar precauciones, ya que las peligrosas tormentas amenazan gran parte del estado.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la mayor parte de Carolina del Norte se enfrenta hoy a un mayor riesgo de tormentas eléctricas y tornados, con un nivel de riesgo 4 (de 5) en la parte central del estado, el más alto en años.

El comisionado Causey anima a todos en Carolina del Norte a estar atentos y tener un plan. «Insto a los residentes a tomar en serio estas alertas meteorológicas severas y a mantenerse informados», declaró el comisionado Causey. «Aseguren sus hogares y protejan a sus familias antes de que lleguen estas tormentas».

El comisionado Causey recomienda

Manténgase atento a las noticias locales de televisión/radio para obtener las últimas actualizaciones e instrucciones sobre el clima

Asegúrese de tener un lugar seguro adonde ir si se acerca una tormenta severa, como una habitación pequeña en el interior de su casa. Las casas móviles generalmente no son seguras durante tormentas intensas, así que busque refugio en otro lugar.

Asegure los muebles de exterior, los botes de basura, las plantas, etc.

Corta las ramas muertas o débiles de los árboles que estén cerca de tu casa.

Si es posible, estacione los vehículos en un garaje o lejos de los árboles.

Realice un inventario en video de sus pertenencias en su hogar para fines de seguro .

Para obtener más información sobre cómo prepararse para una tormenta, visite nuestro sitio web en https://www.ncdoi.gov/consumers/disaster/how-prepare-storm .

Video: Fuerte tormenta en Charlotte