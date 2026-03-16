Modified date:

EE.UU. asegura su lugar en la gran final del Clásico Mundial de Béisbol

DEPORTES
2
EE.UU. asegura su lugar en la gran final del Clásico Mundial de Béisbol
Foto: Cortesía X @USABaseball
Maria Gabriela Perez

Miami.- La selección de Estados Unidos se convirtió en el primer finalista del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer en un cerrado encuentro a la República Dominicana con un marcador de 2-1.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el conjunto norteamericano, impulsado por cuadrangulares solitarios de Gunnar Henderson y Roman Anthony, logró contener la ofensiva dominicana en el loanDepot Park de Miami.

Con este resultado, el equipo dirigido por Mark DeRosa buscará revalidar su dominio en el torneo y alcanzar su segundo título histórico, tras haber llegado a la final por tercera edición consecutiva.

Venezuela e Italia buscan el puesto de la final

Mientras los estadounidenses esperan rival, la atención se centra ahora en el esperado choque del lunes 16 de marzo, donde las selecciones de Venezuela e Italia se verán las caras en la segunda semifinal.

Ver más: Charlotte Knights se prepara para los entrenamientos de primavera

El equipo venezolano llega con el ánimo en alto tras haber eliminado al vigente campeón, Japón, en la ronda anterior. Por su parte, la escuadra italiana ha sorprendido al mundo del béisbol al mantenerse invicta y avanzar con solidez, lo que promete un duelo de alta intensidad por el último boleto al partido por el campeonato.

La gran final del Mundial de beisbol se llevará a cabo este martes 17 de marzo en Miami. En esta instancia definitiva, Estados Unidos se enfrentará al ganador del duelo entre sudamericanos y europeos.

Video: Noche de #playoffs en la ciudad reina y victoria para el Charlotte FC

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
164,161FansMe gusta
21,483SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,113SuscriptoresSuscribirte