EE.UU. asegura su lugar en la gran final del Clásico Mundial de Béisbol

Miami.- La selección de Estados Unidos se convirtió en el primer finalista del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer en un cerrado encuentro a la República Dominicana con un marcador de 2-1.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el conjunto norteamericano, impulsado por cuadrangulares solitarios de Gunnar Henderson y Roman Anthony, logró contener la ofensiva dominicana en el loanDepot Park de Miami.

Con este resultado, el equipo dirigido por Mark DeRosa buscará revalidar su dominio en el torneo y alcanzar su segundo título histórico, tras haber llegado a la final por tercera edición consecutiva.

Team USA is headed back to the #WorldBaseballClassic Final for the THIRD STRAIGHT TIME! pic.twitter.com/Mrh7CPkz6W — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2026

Venezuela e Italia buscan el puesto de la final

Mientras los estadounidenses esperan rival, la atención se centra ahora en el esperado choque del lunes 16 de marzo, donde las selecciones de Venezuela e Italia se verán las caras en la segunda semifinal.

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Who will advance to the #WorldBaseballClassic championship? Repost and reply with your winner for a chance to win a Team Venezuela or Team Italy prize pack! https://t.co/WVCmz9yI52 pic.twitter.com/geahDREm4v — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2026

El equipo venezolano llega con el ánimo en alto tras haber eliminado al vigente campeón, Japón, en la ronda anterior. Por su parte, la escuadra italiana ha sorprendido al mundo del béisbol al mantenerse invicta y avanzar con solidez, lo que promete un duelo de alta intensidad por el último boleto al partido por el campeonato.

“They send me pictures all the time — it’s like a family reunion watching baseball.” Francisco Cervelli and Team Italy have made baseball cool back in the homeland. 🥹🇮🇹 pic.twitter.com/R50t5i8vkK — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2026

La gran final del Mundial de beisbol se llevará a cabo este martes 17 de marzo en Miami. En esta instancia definitiva, Estados Unidos se enfrentará al ganador del duelo entre sudamericanos y europeos.

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