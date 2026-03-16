Cuba levanta el veto a la inversión del exilio tras el colapso del petróleo

La Habana.- El gobierno de Cuba anunció una reforma económica que permite a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior, incluidos los de Estados Unidos, invertir en sectores estratégicos de la isla.

Así lo anunció el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva Fraga, en una reciente entrevista quien indicó que la apertura abarca desde pequeños negocios privados hasta grandes proyectos de infraestructura, minería y turismo.

Destacó que esta medida busca establecer un «entorno empresarial dinámico» que permita captar divisas y tecnología extranjera en un esfuerzo por revitalizar los servicios públicos y la industria nacional.

🇨🇺 Los ciudadanos cubanos que viven en el extranjero, en lugares como Miami, podrán invertir en el sector privado y ser propietarios de negocios en su país de origen, según declaró Oscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro de #Cuba a NBC News en una entrevista exclusiva. pic.twitter.com/cCLuaWVit4 — Cubavisión Internacional (@CVInternacional) March 16, 2026

De la misma manera, medios de comunicación destacaron quela decisión surge en un contexto de emergencia tras confirmarse que el país suma 90 días sin recibir cargamentos de petróleo, lo que ha generado una crisis de generación eléctrica total.

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Protestas por apagones se registran en varias ciudades

Señalaron que la interrupción del suministro, vinculada al cese de envíos desde Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro en enero, ha provocado apagones prolongados que afectan el funcionamiento de hospitales y la vida cotidiana. Ante esta carencia de combustible, el Estado cubano apuesta por el capital de los emigrados como una vía para modernizar la anticuada red eléctrica y reactivar la economía interna.

🔴 Cuba permitirá que los cubanos residentes en el extranjero inviertan y sean dueños de negocios en la isla. El anuncio de Oscar Pérez‑Oliva Fraga, el ‘zar’ económico de la isla comunista, se produce mientras su país enfrenta una crisis económica y política agravada por la… — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) March 16, 2026

En este sentido, la situación social en la isla ha registrado incidentes poco comunes, con reportes de manifestaciones que han derivado en actos de violencia en provincias centrales como Ciego de Ávila. Medios estatales confirmaron disturbios en la ciudad de Morón, donde se produjeron daños a sedes oficiales en medio del descontento por la falta de servicios básicos.

En este sentido, con esta nueva política de inversión, el gobierno cubano intenta canalizar recursos hacia la infraestructura nacional para mitigar el malestar social y asegurar la operatividad de los sectores productivos que actualmente se encuentran bajo mínimos.

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