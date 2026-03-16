Condenan a dos mujeres por hostigar a oficial federal en redes sociales

California.- Un jurado federal declaró culpables de acoso grave a dos mujeres tras un incidente en el que persiguieron a un oficial de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un comunicado ICE identifico a las detenidas como Cynthia Raygoza, de California, y Ashleigh Brown, de Colorado. Según las pruebas presentadas, las mujeres siguieron al agente hasta su domicilio particular mientras transmitían todo el trayecto en tiempo real a través de sus redes sociales.

Explicaron que las autoridades de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de Los Ángeles subrayaron que el comportamiento de las acusadas cruzó la línea del derecho constitucional a la protesta pacífica.

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No tolerarán estas acciones en redes sociales

Al respecto, el director de la oficina, Andre Quiñones, afirmó que no se tolerará que se traumatice a las familias de los funcionarios en sus espacios privados.

Asimismo, la fiscalía resaltó que la seguridad de los agentes es una prioridad, especialmente ante el clima de hostilidad que rodea las tareas de control migratorio en las ciudades donde residen las implicadas.

Este caso judicial surge en un momento crítico para las agencias de seguridad nacional, que reportan un incremento alarmante en la violencia verbal y física.

De la misma manera, detallaron que según datos oficiales de ICE, las amenazas de muerte contra su personal han experimentado un aumento del 8.000% en el último periodo, mientras que las agresiones físicas han subido más del 1.400%.

En este sentido, acotaron que el uso de las redes sociales para «exponer» a funcionarios en sus vidas privadas ha sido identificado como un catalizador de estas estadísticas, lo que motivó una investigación exhaustiva por parte de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

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