Charlotte, NC.- Los entrenamientos de primavera de los Charlotte Knights se preparan con un ambiente de optimismo y expectativas renovadas para la temporada 2026. El equipo afiliado de Triple-A de los Chicago White Sox completó varias semanas de preparación en las que el talento joven y el entusiasmo del grupo marcaron la pauta dentro y fuera del campo.

La energía que rodea al equipo durante esta pretemporada refleja un cambio notable respecto a años anteriores. Jugadores jóvenes, varios de ellos considerados prospectos importantes dentro de la organización de los White Sox, captaron la atención durante las sesiones de práctica y los juegos de preparación. Ese panorama genera entusiasmo entre los seguidores del club en Charlotte y también entre los fanáticos de la organización en general.

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Durante una entrevista publicada de una conversación con Justin Jirschele, quien dirigió a los Knights en temporadas anteriores. Jirschele ahora forma parte del cuerpo técnico de los White Sox, una transición que muchos dentro de la organización consideran positiva para su carrera profesional. El encuentro permitió repasar algunos momentos de su etapa en Charlotte y conocer su perspectiva sobre el desarrollo de los jóvenes jugadores dentro del sistema del equipo.

La cobertura del entrenamiento también incluyó la grabación de entrevistas y segmentos especiales que formarán parte de un proyecto relacionado con la próxima temporada. Los responsables del contenido indicaron que compartirán más detalles en las próximas semanas, a medida que se acerque el inicio oficial del calendario.

Uno de los nombres que despertó mayor interés durante los entrenamientos fue Hagen Smith, considerado uno de los principales prospectos de los White Sox. El lanzador, ubicado entre los mejores talentos jóvenes de la organización, también participó en una conversación durante las actividades de la jornada. Observadores del equipo señalan que Smith podría formar parte del roster que verá acción en Charlotte en algún momento de la temporada, lo que aumentó la expectativa en torno a su desarrollo.

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Los entrenamientos de primavera suelen combinar entusiasmo y exigencia física. Las largas jornadas de trabajo, las sesiones de práctica y la cobertura constante generan un ritmo intenso para todos los involucrados en el proceso. Sin embargo, el ambiente de colaboración dentro del complejo de entrenamiento deja una impresión positiva entre quienes participan en esta etapa de preparación.

Con el cierre de esta fase, la atención ahora se traslada a Charlotte, conocida como la Queen City, donde el equipo se prepara para el arranque de la temporada regular. El regreso al horario del este marca también el inicio de la cuenta regresiva hacia el esperado Opening Knight, el evento que dará oficialmente la bienvenida a una nueva campaña de béisbol para los Knights y sus aficionados.

Con información de Los Knights

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