Raleigh, NC.- Las autoridades de Carolina del Norte mantienen vigilancia ante un nuevo episodio de condiciones meteorológicas adversas que podría impactar especialmente a las zonas del oeste del estado. Los pronósticos para el lunes anticipan tormentas fuertes acompañadas de ráfagas de viento dañinas que podrían superar los 119 kilómetros por hora, así como la posible formación de tornados y la caída de granizo de gran tamaño.

Los organismos de emergencia instan a la población a prepararse con anticipación y a seguir de cerca las actualizaciones del clima. Los especialistas en meteorología advierten que este tipo de sistemas tormentosos puede desarrollarse con rapidez y provocar daños en viviendas, vehículos, redes eléctricas y estructuras expuestas.

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Ante este panorama, las autoridades enfatizan la importancia de contar con un plan familiar de emergencia. Las recomendaciones incluyen conversar con todos los integrantes del hogar sobre cómo actuar antes, durante y después de un evento climático severo. La planificación permite reaccionar con mayor rapidez ante situaciones inesperadas y facilita la protección de las personas más vulnerables.

El llamado a la prevención también incluye la preparación de un kit básico de suministros de emergencia. Este conjunto de artículos debe contener elementos esenciales que una familia pueda necesitar durante o después de una emergencia. Entre los insumos recomendados figuran agua potable, alimentos no perecederos, linternas, baterías, medicamentos básicos, documentos importantes y cargadores para dispositivos móviles. Las autoridades aconsejan ubicar el kit en un lugar conocido por todos los miembros del hogar para garantizar acceso inmediato en caso de evacuación o interrupciones en los servicios.

La información actualizada sobre los riesgos climáticos también forma parte fundamental de la preparación. Los expertos sugieren que los residentes conozcan los peligros específicos de su área y utilicen herramientas confiables para monitorear el clima severo. Las alertas de emergencia enviadas a teléfonos móviles, radios meteorológicas y aplicaciones especializadas pueden ofrecer advertencias tempranas que permiten tomar decisiones oportunas.

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Los organismos estatales también invitan a la ciudadanía a consultar recursos oficiales que brindan orientación sobre cómo prepararse ante desastres naturales. En la plataforma ReadyNC.gov se encuentran guías prácticas sobre planificación familiar, preparación de suministros y medidas de seguridad frente a tormentas severas.

El monitoreo de las condiciones climáticas continuará durante los próximos días mientras los sistemas meteorológicos avanzan por la región. Las autoridades reiteran el llamado a mantenerse informados y preparados, especialmente en las zonas que podrían enfrentar el mayor impacto de estas tormentas.

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