Alertan sobre estafa telefónica que exige pagos en Bitcoin

Burke, NC.- La Oficina del Sheriff de Burke County emitió una advertencia pública tras detectar una nueva modalidad de estafa telefónica que ya afectó a varios residentes de la zona. Las autoridades recibieron múltiples reportes de personas que acudieron a la sede policial durante la noche después de recibir llamadas sospechosas relacionadas con supuestas órdenes de arresto.

Según los testimonios recopilados por los agentes, los estafadores se presentan como funcionarios del Servicio de Marshals de los Estados Unidos. Durante las llamadas, los delincuentes aseguran a las víctimas que enfrentan órdenes de arresto por no comparecer ante un tribunal. Los impostores utilizan ese argumento para generar temor y presión inmediata.

Los estafadores luego ofrecen una supuesta solución para evitar la detención. Los delincuentes indican a las víctimas que pueden “autorizar” o cancelar la orden judicial si realizan un pago inmediato. Para concretar la transacción, los estafadores instruyen a las personas a dirigirse a una gasolinera local que disponga de una máquina de Bitcoin y depositar el dinero solicitado.

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Uno de los casos reportados evidencia el impacto de esta práctica fraudulenta. Una víctima informó que realizó depósitos por aproximadamente 10.000 dólares en una máquina de Bitcoin antes de acudir a la Oficina del Sheriff. Los agentes revisaron el caso y confirmaron que la llamada correspondía a una estafa.

Horas después, otro residente acudió a la oficina del sheriff tras recibir una llamada con características similares. En esta ocasión, los agentes lograron intervenir a tiempo y explicaron al ciudadano que se trataba de un intento de fraude antes de que realizara cualquier transferencia de dinero.

Las autoridades de Burke County reiteraron que ninguna agencia de seguridad utiliza este tipo de procedimientos para gestionar asuntos judiciales. Los organismos policiales y federales no realizan llamadas telefónicas para exigir pagos con el fin de eliminar órdenes de arresto ni para evitar detenciones.

Además, los agentes enfatizaron que ninguna institución gubernamental solicita transferencias mediante máquinas de Bitcoin, tarjetas de regalo u otros métodos de pago similares para resolver procesos legales. Este tipo de solicitudes constituye una señal clara de fraude.

La Oficina del Sheriff instó a los residentes a actuar con cautela ante cualquier llamada de estas características. Las autoridades recomiendan no enviar dinero ni compartir información personal con personas desconocidas que realicen este tipo de exigencias.

Los funcionarios también pidieron a la comunidad reportar inmediatamente cualquier intento de estafa a la agencia policial local. La oficina del sheriff exhortó a los ciudadanos a mantenerse atentos y a compartir esta información con familiares y amigos, especialmente con adultos mayores u otras personas que puedan resultar más vulnerables frente a estas prácticas fraudulentas.

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