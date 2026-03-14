Presentan cargos federales a un hombre por tráfico de armas tras tiroteo en ODU

Washington.- El Departamento de Justicia presentó cargos federales contra un hombre por la venta ilegal del arma utilizada en el tiroteo del 12 de marzo en la Universidad de Old Dominion (ODU).

Según la acusación publicada en un comunicado, indicó que el detenido identificado como Kenya Mitchell Chapman, robó el arma de un vehículo un año antes y se la entregó a Mohamed Bailor Jalloh, un terrorista convicto que asesinó a un veterano e hirió a dos personas durante una clase de la ROTC.

Al respecto, la fiscal general, Pamela Bondi, criticó duramente las políticas anteriores, afirmando que este Departamento de Justicia no tolerará el crimen y castigará con rigor a quienes faciliten armamento a delincuentes.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, advirtió que la agencia perseguirá a cualquier individuo que mienta en formularios federales o ponga armas en manos de terroristas convictos.

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Vinculado en otros crímenes

Por otro lado, detallaron que las investigaciones revelaron que Chapman ya estaba vinculado a otras tres armas recuperadas en escenas del crimen desde 2021, incluyendo un homicidio previo.

CASE UPDATE from @FBINorfolk: Virginia Man Charged with Illegally Selling the Firearm Used in the Campus Shooting at Old Dominion University Learn more: https://t.co/InJ3MIB2R2 pic.twitter.com/VQZ1FkBRqS — FBI (@FBI) March 14, 2026

Destacaron que el registro de su vivienda permitió localizar municiones compatibles con las utilizadas en el ataque de la ODU, lo que refuerza la conexión directa entre el acusado y el armamento ilegal que circulaba en la comunidad.

En este sentido, indicaron que de ser declarado culpable, Chapman enfrenta una pena máxima de 35 años en prisión. El caso está siendo procesado por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, mientras el FBI y la ATF continúan trabajando para llevar ante la justicia a todos los responsables involucrados en el ataque del jueves 12 de marzo.

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