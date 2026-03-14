OPS emite alerta por brote de fiebre amarilla en Sudamérica

Washington.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica debido a la transmisión sostenida de fiebre amarilla en diversas partes de Sudamérica durante 2026.

En un comunicado de prensa, indicaron que la alerta destaca que el virus se ha detectado en áreas que van más allá de los focos tradicionales de la cuenca amazónica, alcanzando zonas geográficas sin antecedentes recientes de transmisión, como el estado de São Paulo en Brasil.

Detallaron que en las primeras siete semanas de 2026, se han confirmado 34 casos humanos y 15 fallecimientos distribuidos entre Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela.

Piden fortalecer las jornadas de vacunación

En este sentido, la OPS clasificó el riesgo para la salud pública como alto, tras un 2025 que cerró con 346 casos confirmados y una alarmante tasa de letalidad del 41%, afectando principalmente a poblaciones que no habían recibido la vacuna preventiva.

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De la misma manera, la organización advirtió que la detección de casos cerca de centros urbanos aumenta el riesgo de transmisión a través del mosquito Aedes aegypti, lo que podría generar brotes de rápida propagación.

En este sentido, ante esta amenaza, se ha solicitado a los Estados Miembros fortalecer la vigilancia epidemiológica y mantener coberturas de vacunación de al menos el 95% en las poblaciones expuestas para evitar una crisis mayor.

Por último, la OPS recomendó a los viajeros vacunarse al menos diez días antes de visitar zonas de riesgo. Dado que una sola dosis de la vacuna proporciona protección de por vida, la intensificación de las campañas de inmunización y el control de mosquitos son las medidas más eficaces para frenar la reactivación periódica del ciclo de transmisión selvático en la región.

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