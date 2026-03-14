La NASA confirma lanzamiento de Artemis II para el 1 de abril

Miami.- La NASA anunció que completó con éxito la revisión de preparación de vuelo para la misión Artemis II y ha dado luz verde para proceder con el cronograma de lanzamiento.

En un comunicado destacaron que tiene programado el traslado del cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion hacia la plataforma 39B el jueves 19 de marzo, preparándose para un intento de despegue el miércoles 1 de abril.

«Estamos en camino de un lanzamiento como muy pronto el 1 de abril», afirmó Lori Glaze, viceadministradora asociada de la NASA, durante una conferencia de prensa tras la revisión técnica.

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De la misma manera destacaron que el cumplimiento de esta fecha depende del cierre de los trabajos finales pendientes, pero los líderes de la agencia se mostraron optimistas ante los resultados de las evaluaciones de seguridad y operatividad.

LIVE: Following the conclusion of the Artemis II Flight Readiness Review, we're sharing the latest updates on our upcoming crewed mission around the Moon. https://t.co/aWOpUspv85 — NASA (@NASA) March 12, 2026

Estarán cuatro astronautas en la misión

Por otro lado, detallaron que la misión Artemis II llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna, marcando el mayor acercamiento del ser humano a nuestro satélite natural en más de medio siglo.

En este sentido, destacaron que este vuelo tripulado es el paso previo fundamental antes de intentar un aterrizaje en la superficie lunar, consolidando la nueva era de exploración espacial profunda liderada por los Estados Unidos.

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