Juez niega beneficio de amnistía al abogado de María Corina Machado

Caracas.- El abogado de la líder opositora, María Corina Machado, Perkins Rocha informó que el Juez José Antonio García Morán, del Tribunal Especial Primero de Juicio con Competencia en Terrorismo, declaró «Sin Lugar» su solicitud de sobreseimiento.

En sus redes sociales, detalló que había solicitado el beneficio el pasado 24 de febrero bajo el marco de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada recientemente el 19 de febrero de 2026.

Sin embargo, sostuvo que el tribunal fundamentó su decisión alegando que Rocha se encuentra dentro de los supuestos legales de exclusión previstos en el artículo 9 de dicha ley.

Indicaron que en consecuencia, el magistrado consideró que el beneficio constitucional no es aplicable para extinguir la acción penal en este caso específico vinculado a delitos asociados al terrorismo, manteniendo el proceso judicial en curso.

Hago esta participación pública de un acto judicial (que no declaración) en legitimo ejercicio de mi Dcho ciudadano contenido en el art 57 Constirucional: “ A las 3:59 de la tarde del día de hoy, viernes 13/03/2026, he sido notificado de una decisión dictada por el Juez Jose… pic.twitter.com/ADf3njduZ8 — Perkins Rocha (@PerkinsRocha) March 13, 2026

Rechazó el fallo judicial

Por otro lado, Rocha manifestó públicamente su rechazo al fallo, calificándolo como un «grave error de interpretación» sobre el espíritu y alcance de la normativa.

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A través de su abogado, Omar Mora, el dirigente anunció que ejercerá el recurso de apelación en la primera oportunidad procesal posible, amparándose en el derecho ciudadano contenido en el artículo 57 de la Constitución.

En este sentido, a pesar de la negativa judicial, Rocha aseguró que continuará con su empeño por recuperar los derechos ciudadanos, afirmando que la lucha nunca ha sido fácil ni en el pasado ni en el presente.

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