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EE.UU. reabre formalmente su Embajada en Caracas tras siete años de cierre

INTERNACIONALES
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EE.UU. reabre formalmente su Embajada en Caracas tras siete años de cierre
Foto: Cortesía X @usembassyve
Maria Gabriela Perez

Caracas – La Embajada de los Estados Unidos en Venezuela oficializó el sábado 14 de marzo de 2026 el reinicio de sus operaciones en la capital venezolana.

La ceremonia central publicada en las redes sociales consistió en el izamiento del pabellón estadounidense en la sede de Valle Arriba en la ciudad de Caracas. Exactamente siete años después de que la bandera fuera arriada y la misión suspendiera sus labores en 2019.

El evento estuvo encabezado por la encargada de Negocios, Laura Dogu (LFD), quien subrayó la precisión histórica del momento. Durante su intervención, Dogu recordó que un 14 de marzo, a la misma hora, el equipo diplomático se retiró del país, marcando un largo periodo de desconexión que hoy llega a su fin.

«Mi equipo y yo izamos la bandera exactamente siete años después de haber sido retirada, reafirmando nuestro compromiso con el futuro de esta nación», declaró la diplomática.

Apuestan por una vinculación más estrecha con Venezuela

Es de mencionar, que la reapertura de la embajada representa un hito fundamental tras los acuerdos alcanzados para restablecer las relaciones diplomáticas y consulares.

Asimismo, representantes estadounidenses y miembros del gobierno encargado, liderado por Delcy Rodríguez, coinciden que este paso busca facilitar la cooperación bilateral en áreas críticas como la estabilidad regional, la recuperación económica y la asistencia consular directa para los ciudadanos de ambos países, quienes anteriormente debían realizar sus trámites a través de sedes externas como la de Bogotá.

El restablecimiento de la presencia estadounidense en Caracas inaugura lo que el Departamento de Estado ha definido como una «nueva era» de diálogo y respeto mutuo.

En este sentido, con el regreso de su cuerpo diplomático, Washington apuesta por una vinculación más estrecha con los diversos sectores de la sociedad venezolana, impulsando una agenda centrada en la prosperidad democrática y el fortalecimiento de los lazos históricos entre ambos pueblos.

Por último, bajo la premisa de que Estados Unidos «sigue con Venezuela», la misión diplomática comenzará un proceso gradual de normalización de servicios.

Datos de ínteres

Es de mencionar, que el gobierno de Donald Trump el 3 de enero realizó la «Operación Lanza del Sur», en donde lograron la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes fueron trasladados a la ciudad de New York y están a la espera de un juicio.

Tras la captura de Maduro, diversos funcionarios estadounidenses han acudido a Venezuela, con el objetivo de reactivar las operaciones, especialmente las de petróleo.

Video: A dos meses de la captura de Maduro: venezolanos en Charlotte se pronuncian

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